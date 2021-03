I convocati dell'Under 21 per gli Europei: ci sono Frabotta, Tonali e Pinamonti

Tra meno di dieci giorni inizia ufficialmente l'avventura dell'Italia Under 21 agli Europei di categoria. Gli Azzurrini infatti saranno impegnati il 24 marzo contro la Repubblica Ceca, tre giorni dopo contro la Spagna e il 30 marzo contro la Slovenia. Slovenia che ospiterà la manifestazione.

L'Italia Under 21 dovrà conquistarsi l'accesso alla fase finale degli Europei, a cui parteciperanno solo otto squadre il prossimo giugno. Il tutto dopo essersi qualificati alla fase a gironi vincendo il Gruppo 1.

Per l'occasione il CT Nicolato ha convocato 23 calciatori, che si raduneranno sabato 20 e domenica 21 marzo presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Tra loro spiccano i nomi di Frabotta della Juventus, Tonali del Milan e Pinamonti dell'Inter.

Nell'elenco figurano pure Pobega, rivelazione con lo Spezia di Italiano e Nicolò Rovella, attualmente al Genoa ma già acquistato dalla Juventus lo scorso gennaio.

“Questa splendida qualificazione è stata il frutto dell'impegno di molti giocatori, tutti avrebbero meritato la possibilità di giocarsi la fase finale e dispiace per quelli che non ho potuto includere nella lista e per gli infortunati, scegliere non è stato facile. Abbiamo formato una squadra molto giovane, composta da giocatori nati tra il ‘99 e il 2002, con l'inclusione di soli tre classe '98. Non sarà semplice, ma sono convinto che i ragazzi sapranno come sempre mostrare qualità ed entusiasmo, consapevoli della grande opportunità che hanno davanti”.