I convocati dell'Argentina per le Olimpiadi: presente Adolfo Gaich

L'Argentina comunica i nomi dei 22 calciatori che prenderanno parte alle Olimpiadi di Tokyo: tra gli attaccanti spicca l'ex Benevento Adolfo Gaich.

L'Argentina ha diramato la lista dei convocati che prenderà parte ai Giochi Olimpici di Tokyo, in programma dal prossimo 22 luglio all'8 agosto. Olimpiadi che si sarebbero dovute disputare, come da programma, un anno fa ma l'insorgere della pandemia da Covid-19 ha letteralmente stravolto il calendario della rassegna, posticipando i giochi di un anno.

Per quanto riguarda il calcio la formula prevede 16 squadre partecipanti, suddivise in quattro gironi all'italiana dove le prime due di ogni raggruppamento accedono ai quarti di finale.

L'albiceleste è stata inserita nel gruppo C insieme a Spagna, Egitto e Australia. Il Ct argentino Fernando Batista ha comunicato in via ufficiale la lista dei 22 nomi che prenderanno parte alla spedizione nipponica.

A continuación, los 22 convocados por el entrenador Fernando Batista para representar a la Selección @Argentina en los Juegos Olímpicos #Tokyo2020



✍ ¡Acá están nuestros protagonistas! 🇦🇷 pic.twitter.com/HvOtJjeK43 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) July 2, 2021

Nel gruppo spicca la presenza di Adolfo Gaich che, nell'ultima parte di stagione in Serie A ha disputato 5 partite con la maglia del Benevento segnando 2 goal, uno dei quali ha consentito alla formazione sannita di centrare una clamorosa e storica vittoria in casa della Juventus.

Dopo la retrocessione dei campani, l'attaccante classe 1999 ha fatto rientro al CSKA Mosca, società detentrice del suo cartellino.