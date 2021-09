I convocati della Juventus per la sfida con il Malmo: non c'è Chiesa

Il tecnico bianconero convoca 20 giocatori per l'esordio europeo contro gli svedesi: tornano i sudamericani, fuori Chiesa e Bernardeschi.

Massimiliano Allegri ha convocato 20 giocatori in vista dell'esordio in Champions League che vedrà la Juventus ospite sul campo del Malmo.

Il tecnico toscano può contare sul pieno reintegro dei calciatori sudamericani esclusi dalla trasferta di Napoli, ma dovrà fare nuovamente a meno di Federico Chiesa e anche di Federico Bernardeschi.

Per quanto riguarda l'esterno d'attacco carrarino, un piccolo problema al ginocchio ha spinto Allegri alla non convocazione in via precauzionale, mentre Chiesa - allenatosi a parte - non ha recuperato dall'infortunio patito in Nazionale e salterà il debutto europeo dei bianconeri.

L'esordio nella fase a gironi di Champions vedrà dunque i bianconeri costretti a rinunciare a quello che l'anno scorso si è rivelato il vero e proprio uomo in più in casa zebrata in campo internazionale.

Chiesa, infatti, ha chiuso la sua prima annata sul palcoscenico della Coppa dei Campioni siglando quattro goal in otto apparizioni complessive, di cui tre realizzati nella fase ad eliminazione a diretta.

Dopo il primo acuto nel raggruppamento messo a referto contro la Dinamo Kiev, l'attaccante classe 1997 è stato l'unico dei suoi a trovare la via della rete nel doppio ottavo di finale che ha visto la Juve estromessa per mano del Porto.

Contro il Malmo non ci sarà. Nel mirino dell'ex Fiorentina però c'è la seconda giornata del girone, ossia il big match contro il Chelsea campione d'Europa.