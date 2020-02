I convocati della Juventus per il Lione: tornato Khedira e Douglas Costa

La Juventus recupera Sami Khedira e Douglas Costa: i due sono stati convocati da Sarri per la sfida di Champions League con il Lione.

La torna a concentrarsi sulla e lo fa sapendo che è attesa da uno snodo importante. La compagine bianconera infatti, mercoledì sera riprenderà il suo cammino europeo dal Groupama Stadium dove affronterà il in un match valido per l’andata degli ottavi di finale.

Per l’occasione, Maurizio Sarri potrà contare anche su due giocatori importantissimi che solo fino a poche ore fa venivano dati come assenze quasi certe: Sami Khedira e Douglas Costa.

I due sono stati inseriti nella lista dei convocati per il match di Lione e per il tecnico bianconero si tratta quindi di una doppia ottima notizia, visto che si sta rapidamente entrando nella fase cruciale della stagione.

Altre squadre

Khedira, che in questa annata ha sin qui totalizzato 17 presenze tra campionato e Champions, era fermo dal 26 novembre, da quando cioè ha riportato un infortunio contro l’ che l’ha costretto ad un intervento chirurgico ad inizio dicembre. La sua assenza sembrava destinata a protrarsi fino a metà marzo, ma è evidentemente riuscito a bruciare le tappe.

Recupero più rapido del previsto anche per Douglas Costa, che nelle scorse settimane aveva riportato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. L’esterno brasiliano, che tra campionato, Champions, Coppa e ha totalizzato 17 presenze stagionali, sembrava inizialmente recuperabile per la sfida di campionato con l’ in programma il 1° marzo, ma sarà a disposizione prima.

Due recuperi importantissimi per la Vecchia Signora, che vanno ad unirsi a quello recente di capitan Chiellini.

Ecco i convocati della Juventus per la sfida con il Lione:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon

L'articolo prosegue qui sotto

Difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi