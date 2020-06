I convocati della Juventus per il Genoa: emergenza in difesa per Sarri

Maurizio Sarri convoca tutti i giocatori ovviamente a disposizione. Assenti Chiellini, Demiral, Alex Sandro, Khedira, De Sciglio.

La si prepara alla sfida contro il di questa sera, che seguirà la partita della contro il . La squadra di Sarri saprà già quindi il risultato della diretta concorrente per lo Scudetto prima di giocare.

Non mancano però i problemi per Maurizio Sarri, che in difesa continuerà a non poter contare su Chiellini, Demiral, Alex Sandro e De Sciglio. Praticamente una difesa intera. C'è il giovane Wesley sulle fasce a disposizione.

A centrocampo manca ancora Khedira e, complice la forma non esaltante di Rabiot e Ramsey, nemmeno in questo reparto Sarri ha tutta questa abbondanza di scelta. Curioso tra l'altro che su sei centrocampisti convocati da Sarri, due siano già partiti ufficialmente in sede di calciomercato: Pjanic al e Muratore all' .

In attacco più scelta per Maurizio Sarri, che però deve fare sempre i conti con il centellinare le prestazioni di Douglas Costa e Higuain.

PORTIERI: Szczesny, Buffon, Pinsoglio

DIFENSORI: Bonucci, De Ligt, Rugani, Danilo, Wesley

CENTROCAMPISTI: Pjanic, Bentancur, Matuidi, Rabiot, Ramsey, Muratore

ATTACCANTI: Ronaldo, Dybala, Higuain, Douglas Costa, Cudrado, Bernardeschi, Olivieri