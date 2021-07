I convocati della Germania per le Olimpiadi: Kruse va a Tokyo a 33 anni

Max Kruse torna a vestire la maglia di una selezione tedesca dopo quasi 6 anni. Gli altri due fuoriquota sono Amiri e Arnold.

Stelle o personaggi mainstream, quelli che la Francia aveva deciso di portare prima di un successivo taglio, non ce ne sono. Ma anche la rosa della Germania che andrà alle Olimpiadi di Tokyo può far parlare di sé per qualche inclusione particolare. Prima tra tutte, quella di Max Kruse. Anni sulla carta d'identità: 33.

L'attaccante dell'Union Berlino, che nell'ultima stagione di Bundesliga ha messo a segno 11 reti centrando la qualificazione in Conference League, è stato convocato dal commissario tecnico Stefan Kuntz. È lui uno dei tre fuoriquota presenti nella rosa tedesca, assieme a Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen, 24 anni) e a Maximilian Arnold (Wolfsburg, 27 anni).

Kruse non indossa la maglia della Germania da poco meno di sei anni, dall'ottobre del 2015. Non quella Olimpica: quella principale. Löw lo chiamò in occasione delle qualificazioni per gli Europei dell'anno successivo, escludendolo però dalla lista scelta per la spedizione francese.

Il resto dei convocati presenta gran parte della rosa che, solo poche settimane fa, ha conquistato gli Europei Under 21 battendo in finale il Portogallo. Sette calciatori, in particolare: Dorsch, Jakobs, Maier, Pieper, Raum, Stach e Vagnoman.

L'elenco completo dei convocati della Germania per le Olimpiadi

Portieri: Brodersen (Yokohama FC), Müller (Stoccarda), Plogmann (Werder Brema);

Difensori: Henrichs (Lipsia), Pieper (Arminia Bielefeld), Raum (Hoffenheim), Torunarigha (Hertha), Uduokhai (Augsburg), Vagnoman (Amburgo);

Centrocampisti: Amiri (Bayer Leverkusen), Arnold (Wolfsburg), Dorsch (Gent), Jakobs (Colonia), Löwen (Bochum), Maier (Hertha), Stach (Greuther Fürth);

Attaccanti: Kruse (Union Berlino), Richter (Augsburg), Teuchert (Union Berlin).