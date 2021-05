I convocati della Finlandia: Joronen e Vaisanen dalla Serie B a Euro 2020

Il portiere del Brescia e il difensore del Chievo (soltanto 335 minuti in stagione) saranno parte della spedizione scandinava al primo grande torneo.

A volte i sogni si avverano. Chiedetelo alla Finlandia, che si è incredibilmente qualificata per Euro 2020: si tratta del primo grande trofeo che giocherà la nazionale scandinava, che non ci era riuscita nemmeno ai tempi del grande Jari Litmanen.

Il CT Kanerva ha diffuso nel pomeriggio di oggi la rosa dei 26 convocati per la spedizione che vedrà la squadra opposta nel girone a Russia, Belgio e Danimarca. Non ci sono grosse sorprese rispetto alle precedenti selezioni. E non mancano i nomi noti.

Portieri: Hradecky, Joronen, Jaakkola.

Difensori: Granlund, Arajuuri, Ojala, Uronen, Leo Väisänen, Sauli Väisänen, Hämäläinen, Ivanov, O'Shaughnessy, Alho.

Centrocampisti: Kauko, Sparv, Kamara, Schüller, Lam, Valakari, Jensen.

Attaccanti: Soiri, Pukki, Pohjanpalo, Forss, Lappalainen, Assehnoun.

Spicca soprattutto la coppia d’attacco composta da Teemu Pukki, attaccante del Norwich che nel 2019/20 ha segnato 11 goal in Premier League e che tra questa stagione e il 2018/19 ha totalizzato la bellezza di 55 goal in Championship (con doppia promozione).

Presente in attacco anche Joel Pohjanpalo, attaccante del Bayer Leverkusen in prestito all’Union Berlin che ha un’incredibile media di un goal ogni 88 minuti in Bundesliga, nonostante le sole 39 presenze con 13 reti.

Nella rosa ci sono anche due ‘italiani’, entrambi dalla Serie B: il portiere del Brescia Jesse Joronen, che è il secondo del titolarissimo Lukas Hradecky (numero uno del Bayer Leverkusen), e anche Sauli Vasanen, portato in Italia dalla SPAL e da due anni nel Chievo.

Quest’anno ha giocato soltanto 335 minuti, ma ha trovato comunque posto nella lista provvisoria di Kanerva. Non è ancora ufficialmente confermata, ma intanto anche il difensore clivense può sperare in un posto nella storia calcistica del proprio paese. Comunque vada.

Assente per ora il portiere del Venezia Mäenpää, veterano della nazionale (ha esordito nel 2008) che è attualmente impegnato nei playoff con il suo club.