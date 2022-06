I convocati dell'Italia per gli Europei Under 19: ci sono Scalvini, Miretti e Gnonto

Sono venti gli azzurrini convocati dal CT Nunziata per gli Europei U19: tra loro Scalvini, Miretti e Gnonto, già nel giro della Nazionale di Mancini.

Il 15 giugno iniziano ufficialmente gli Europei Under 19, rassegna a cui parteciperà anche l'Italia guidata dal CT Nunziata che ha diramato l'elenco dei venti convocati, tra loro anche alcuni volti già noti al grande pubblico perché nel giro della Nazionale di Roberto Mancini.

I nomi sono quelli di Scalvini dell'Atalanta, Fabio Miretti della Juventus e Wilfried Gnonto, fresco di primo goal con la selezione maggiore grazie a cui è diventato il più giovane a riuscire a segnare in azzurro battendo un record che durava addirittura dal 1958.

Scalvini invece ha fatto il suo debutto assoluto con i grandi sempre nella sfortunata gara di Nations League persa dalla Nazionale per 5-2 contro la Germania, subentrando nel secondo tempo e meritandosi i complimenti di Mancini.

Stagione da ricordare infine anche per Miretti, lanciato in Prima squadra alla Juventus da Massimiliano Allegri e convocato per uno stage in Nazionale maggiore. Tutti e tre, adesso, saranno protagonisti agli Europei Under 19.

I CONVOCATI DELL'ITALIA UNDER 19

Portieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Gioele Zacchi (Sassuolo)

L'articolo prosegue qui sotto

Difensori: Mattia Zanotti (Inter), Riccardo Turricchia (Juventus), Diego Coppola (Hellas Verona), Giorgio Scalvini (Atalanta), Alessandro Fontanarosa (Inter), Gabriele Mulazzi (Juventus), Daniele Ghilardi (Hellas Verona)

Centrocampisti: Samuel Giovane (Atalanta), Cesare Casadei (Inter), Fabio Miretti (Juventus), Filippo Terracciano (Hellas Verona), Giovanni Fabbian (Inter), Giacomo Faticanti (Roma), Jacopo Fazzini (Empoli)

Attaccanti: Wilfried Gnonto (Zurigo), Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo (Napoli), Tommaso Baldanzi (Empoli), Marco Nasti (Milan)