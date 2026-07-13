L’azione è ufficialmente iniziata in Nord America, mentre la fase a gironi del Mondiale 2026 regala grande tensione agonistica tra Stati Uniti, Canada e Messico.

Come prevedibile, la domanda di biglietti ha raggiunto livelli senza precedenti, in particolare per le partite di cartello e per quelle delle nazioni ospitanti.

GOAL vi guida attraverso tutte le ultime informazioni sui biglietti per il Mondiale 2026, compreso dove trovare ancora i ticket rimasti ai prezzi più bassi sul mercato.

Trovare biglietti d’ingresso convenienti consente ai tifosi più appassionati di assistere dal vivo alla storia del calcio internazionale senza mettere troppo sotto pressione il proprio budget. Per chi gestisce da remoto la propria strategia per il torneo, approfittare delle offerte di benvenuto garantisce anche maggiore flessibilità nelle scommesse. Scopri come ottenere vantaggi premium per il tuo account applicando il codice promo ufficiale 1xbet al momento della registrazione.

Quanto costano in questo momento i biglietti per il Mondiale?

Sulla base delle attuali inserzioni di rivendita, delle prime stime sui prezzi della FIFA e dei prezzi pubblicamente disponibili più bassi, ecco i biglietti per il Mondiale 2026 attualmente più economici sul mercato.

I prezzi sono soggetti a variazioni a causa della tariffazione dinamica e della domanda in corso.

Nota: i prezzi dei biglietti oscillano regolarmente a causa della tariffazione dinamica e della domanda nel mercato della rivendita. Le classifiche riflettono i prezzi pubblicamente citati più alti al momento della stesura e potrebbero cambiare con l’avvicinarsi del torneo.

Qual è il prezzo dei biglietti per il Mondiale 2026?

Se stai cercando di acquistare biglietti per il Mondiale, devi essere pronto a una forte variazione dei prezzi.

La FIFA aveva precedentemente annunciato che, con la tariffazione dinamica in vigore, sebbene i biglietti partissero da appena $60 per alcune delle prime partite della fase a gironi, possono salire fino a $6.730 per la finale. È probabile che i prezzi oscillino durante le varie fasi di rilascio/vendita dei biglietti.

Fase Fascia di prezzo dei biglietti Prezzi medi di rivendita Fase a gironi (escluse le nazioni ospitanti) $60 - $620 $150 - $850 Fase a gironi (partite di Stati Uniti, Canada & Messico) $75 - $2.735 $400 - $3.200 Sedicesimi di finale $105 - $750 $250 - $1.100 Ottavi di finale $170 - $980 $380 - $1.600 Quarti di finale $275 - $1.775 $650 - $2.900 Semifinali $420 - $3.295 $1.100 - $5.200 Finale $2.030 - $7.875 $4.200 - $14.500+

Come ottenere i biglietti per il Mondiale 2026

Ad oggi, le principali lotterie ufficiali per i biglietti del Mondiale, comprese la Visa Presale, l’Early Ticket Draw e la Random Selection Draw post-sorteggio, si sono ufficialmente concluse.

Con oltre 500 milioni di richieste elaborate durante queste fasi, la disponibilità primaria è ora ai minimi storici.

Ecco cosa devi sapere in sintesi:

La fase di vendita last minute è attualmente attiva, dopo essere stata lanciata il 1° aprile. A differenza dei turni precedenti, non si tratta di una lotteria. I biglietti vengono venduti rigorosamente in base all’ordine di arrivo, con conferma immediata. Questa rappresenta l’ultima opportunità per acquistare biglietti ufficiali direttamente dalla FIFA.

è attualmente attiva, dopo essere stata lanciata il 1° aprile. A differenza dei turni precedenti, non si tratta di una lotteria. I biglietti vengono venduti rigorosamente in base all’ordine di arrivo, con conferma immediata. Questa rappresenta l’ultima opportunità per acquistare biglietti ufficiali direttamente dalla FIFA. È aperto anche il Marketplace ufficiale FIFA per la rivendita . Questa piattaforma è ora la principale destinazione autorizzata per i tifosi per acquistare e vendere biglietti verificati a prezzi regolamentati con l’avvicinarsi del torneo.

. Questa piattaforma è ora la principale destinazione autorizzata per i tifosi per acquistare e vendere biglietti verificati a prezzi regolamentati con l’avvicinarsi del torneo. In alternativa, i tifosi possono guardare ai mercati secondari come StubHub per biglietti last minute. Ricorda di controllare i termini e le condizioni di qualsiasi sito secondario per i biglietti che stai acquistando.

Si possono acquistare biglietti di rivendita per il Mondiale 2026?

Se stai cercando un modo sicuro per rivendere/scambiare i tuoi biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 26, il FIFA Resale/Exchange Marketplace è il canale ufficiale per farlo. Il Marketplace ha aperto in ottobre e si può accedere tramite FIFA.com/tickets.

Il FIFA Resale Marketplace è disponibile per residenti canadesi, americani e internazionali, mentre il FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA) è destinato ai residenti del Messico.

Un punto chiave per chi acquista nella rivendita: la disponibilità può essere molto limitata e i biglietti possono comparire in modo sporadico, spesso più vicino ai giorni delle partite. I tifosi che sperano di assicurarsi biglietti di rivendita dovrebbero controllare frequentemente la piattaforma, agire rapidamente quando i biglietti compaiono e avere pronti in anticipo i dettagli di pagamento.

Anche i mercati secondari, come StubHub, avranno disponibilità di biglietti per il Mondiale 2026.

Quando si gioca la Coppa del Mondo FIFA 2026?

La Coppa del Mondo FIFA 2026 si giocherà dall’11 giugno al 19 luglio 2026, in 16 città ospitanti tra Canada, Messico e Stati Uniti.

Si disputeranno 104 partite in 34 giorni in tutto il Nord America. Per la prima volta, il torneo vedrà la partecipazione di 48 squadre e sarà organizzato congiuntamente da tre nazioni.

Le città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 sono le seguenti:

Canada: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver Messico: Guadalajara, Città del Messico e Monterrey

Guadalajara, Città del Messico e Monterrey Stati Uniti: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (New Jersey), Philadelphia, San Francisco e Seattle

Quali sono gli stadi della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Nel giugno 2022 sono state annunciate le sedici città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026, due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti. Di seguito trovi le città e gli stadi che saranno utilizzati come sedi: