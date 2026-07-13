Goal.com
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Fans attend the US Men's National Team 2026 World Cup roster announcement in New York on May 26, 2026Getty Images
Book World Cup 2026 Tickets

Tradotto da

I biglietti più economici per la Coppa del Mondo 2026: prezzi medi di rivendita, finale della Coppa del Mondo, Inghilterra-Argentina e altro ancora

SHOPPING
Biglietti
Coppa del Mondo
Inghilterra
Argentina
Francia
Spagna

Scopri tutte le ultime notizie sui Mondiali, compreso quali biglietti per le partite sono i meno costosi

L’azione è ufficialmente iniziata in Nord America, mentre la fase a gironi del Mondiale 2026 regala grande tensione agonistica tra Stati Uniti, Canada e Messico.  

Come prevedibile, la domanda di biglietti ha raggiunto livelli senza precedenti, in particolare per le partite di cartello e per quelle delle nazioni ospitanti. 

GOAL vi guida attraverso tutte le ultime informazioni sui biglietti per il Mondiale 2026, compreso dove trovare ancora i ticket rimasti ai prezzi più bassi sul mercato.

Trovare biglietti d’ingresso convenienti consente ai tifosi più appassionati di assistere dal vivo alla storia del calcio internazionale senza mettere troppo sotto pressione il proprio budget. Per chi gestisce da remoto la propria strategia per il torneo, approfittare delle offerte di benvenuto garantisce anche maggiore flessibilità nelle scommesse. Scopri come ottenere vantaggi premium per il tuo account applicando il codice promo ufficiale 1xbet al momento della registrazione.

Prenota i biglietti per il Mondiale 2026Prenota ora

Quanto costano in questo momento i biglietti per il Mondiale?

Sulla base delle attuali inserzioni di rivendita, delle prime stime sui prezzi della FIFA e dei prezzi pubblicamente disponibili più bassi, ecco i biglietti per il Mondiale 2026 attualmente più economici sul mercato.

I prezzi sono soggetti a variazioni a causa della tariffazione dinamica e della domanda in corso.

Nota: i prezzi dei biglietti oscillano regolarmente a causa della tariffazione dinamica e della domanda nel mercato della rivendita. Le classifiche riflettono i prezzi pubblicamente citati più alti al momento della stesura e potrebbero cambiare con l’avvicinarsi del torneo.

Data & orario del calcio d’inizioDettagli partitaLuogoPrezzo medio di rivenditaBiglietti
14 luglio, calcio d’inizio alle 19:00 CDTSemifinale 1: Francia vs SpagnaDallas Stadium, USA$2.500 - $9.000Acquista biglietti
15 luglio, calcio d’inizio alle 20:00 EDTSemifinale 2: Inghilterra vs ArgentinaAtlanta Stadium, USA$2.800 - $11.000Acquista biglietti
18 luglio, calcio d’inizio alle 15:00 EDTFinale per il 3° posto: Francia/Spagna vs Inghilterra/ArgentinaMiami Stadium, USA$600 - $2.200Acquista biglietti
19 luglio, calcio d’inizio alle 15:00 EDTFinale del Mondiale: Francia/Spagna vs Inghilterra/ArgentinaNew York New Jersey Stadium, USA$5.500 - $25.000+Acquista biglietti

Prenota i biglietti per il Mondiale 2026Prenota ora

Qual è il prezzo dei biglietti per il Mondiale 2026?

Se stai cercando di acquistare biglietti per il Mondiale, devi essere pronto a una forte variazione dei prezzi. 

La FIFA aveva precedentemente annunciato che, con la tariffazione dinamica in vigore, sebbene i biglietti partissero da appena $60 per alcune delle prime partite della fase a gironi, possono salire fino a $6.730 per la finale. È probabile che i prezzi oscillino durante le varie fasi di rilascio/vendita dei biglietti. 

FaseFascia di prezzo dei bigliettiPrezzi medi di rivendita
Fase a gironi (escluse le nazioni ospitanti)$60 - $620$150 - $850
Fase a gironi (partite di Stati Uniti, Canada & Messico) $75 - $2.735$400 - $3.200
Sedicesimi di finale$105 - $750$250 - $1.100
Ottavi di finale$170 - $980 $380 - $1.600
Quarti di finale $275 - $1.775$650 - $2.900
Semifinali $420 - $3.295$1.100 - $5.200
Finale$2.030 - $7.875$4.200 - $14.500+

Come ottenere i biglietti per il Mondiale 2026

Ad oggi, le principali lotterie ufficiali per i biglietti del Mondiale, comprese la Visa Presale, l’Early Ticket Draw e la Random Selection Draw post-sorteggio, si sono ufficialmente concluse.

Con oltre 500 milioni di richieste elaborate durante queste fasi, la disponibilità primaria è ora ai minimi storici.

Ecco cosa devi sapere in sintesi:

  • La fase di vendita last minute è attualmente attiva, dopo essere stata lanciata il 1° aprile. A differenza dei turni precedenti, non si tratta di una lotteria. I biglietti vengono venduti rigorosamente in base all’ordine di arrivo, con conferma immediata. Questa rappresenta l’ultima opportunità per acquistare biglietti ufficiali direttamente dalla FIFA.
  • È aperto anche il Marketplace ufficiale FIFA per la rivendita. Questa piattaforma è ora la principale destinazione autorizzata per i tifosi per acquistare e vendere biglietti verificati a prezzi regolamentati con l’avvicinarsi del torneo.
  • In alternativa, i tifosi possono guardare ai mercati secondari come StubHub per biglietti last minute. Ricorda di controllare i termini e le condizioni di qualsiasi sito secondario per i biglietti che stai acquistando.

Si possono acquistare biglietti di rivendita per il Mondiale 2026?

Se stai cercando un modo sicuro per rivendere/scambiare i tuoi biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 26, il FIFA Resale/Exchange Marketplace è il canale ufficiale per farlo. Il Marketplace ha aperto in ottobre e si può accedere tramite FIFA.com/tickets.

Il FIFA Resale Marketplace è disponibile per residenti canadesi, americani e internazionali, mentre il FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA) è destinato ai residenti del Messico.

Un punto chiave per chi acquista nella rivendita: la disponibilità può essere molto limitata e i biglietti possono comparire in modo sporadico, spesso più vicino ai giorni delle partite. I tifosi che sperano di assicurarsi biglietti di rivendita dovrebbero controllare frequentemente la piattaforma, agire rapidamente quando i biglietti compaiono e avere pronti in anticipo i dettagli di pagamento.

Anche i mercati secondari, come StubHub, avranno disponibilità di biglietti per il Mondiale 2026.

Prenota i biglietti per il Mondiale 2026Prenota ora

Quando si gioca la Coppa del Mondo FIFA 2026?

La Coppa del Mondo FIFA 2026 si giocherà dall’11 giugno al 19 luglio 2026, in 16 città ospitanti tra Canada, Messico e Stati Uniti. 

Si disputeranno 104 partite in 34 giorni in tutto il Nord America. Per la prima volta, il torneo vedrà la partecipazione di 48 squadre e sarà organizzato congiuntamente da tre nazioni. 

Le città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 sono le seguenti:

  • Canada: Toronto e Vancouver
  • Messico: Guadalajara, Città del Messico e Monterrey
  • Stati Uniti: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (New Jersey), Philadelphia, San Francisco e Seattle

Quali sono gli stadi della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Nel giugno 2022 sono state annunciate le sedici città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026, due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti. Di seguito trovi le città e gli stadi che saranno utilizzati come sedi:

PaeseStadio (città)Capienza
CanadaBC Place (Vancouver) 48.821 
 BMO Field (Toronto) 72.766 
MessicoEstadio Banorte (Città del Messico) 48.821 
 Estadio Akron (Guadalajara) 44.330 
 Estadio BBVA (Monterrey) 50.113 
Stati UnitiMercedes-Benz Stadium (Atlanta) 67.382 
 Gillette Stadium (Foxborough) 63.815 
 AT&T Stadium (Dallas) 70.122 
 NRG Stadium, Houston 68.311 
 Arrowhead Stadium (Kansas City) 67.513 
 SoFi Stadium, Inglewood69.650 
 Hard Rock Stadium, Miami 64.091 
 MetLife Stadium, East Rutherford78.576 
 Lincoln Financial Field, Philadelphia 65.827 
 Levi's Stadium, San Francisco 69.391 
 Lumen Field, Seattle 65.123

Prenota i biglietti per il Mondiale 2026Prenota ora

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google