I Mondiali 2026 sono iniziati in Nord America, con la fase a gironi che offre match ricchi di suspense negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.
La domanda di biglietti ha toccato livelli record, soprattutto per le partite più attese e quelle delle nazioni ospitanti.
Lascia che GOAL ti guidi alle ultime novità sui biglietti, indicandoti dove trovare ancora i tagliandi più economici.
Quanto costano ora i biglietti?
In base alle attuali offerte di rivendita, alle prime stime FIFA e ai prezzi più bassi disponibili, ecco i biglietti più economici per i Mondiali 2026.
I prezzi possono variare per via della tariffazione dinamica e della domanda.
Nota: i prezzi variano per via della politica di dynamic pricing e della domanda di rivendita. Le cifre riportate sono le più alte attualmente disponibili e potrebbero cambiare con l’avvicinarsi del torneo.
|Data e orario del calcio d’inizio
|Dettagli della partita
|Luogo
|Prezzo medio di rivendita
|Biglietti
|6 luglio, inizio ore 14:00 CDT
|Ottavi di finale: Portogallo-Spagna
|Dallas Stadium, Stati Uniti
|da 550 a 2.100 dollari
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|6 luglio, inizio alle 17:00 PDT
|Ottavi di finale: Stati Uniti vs Belgio
|Stadio di Seattle, Stati Uniti
|da 850 a 3.400 dollari
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|7 luglio, inizio alle 12:00 EDT
|Ottavi di finale: Argentina vs Egitto
|Atlanta Stadium, USA
|da 750 a 2.900 dollari
|Acquista i biglietti
|7 luglio, inizio alle 16:00 PDT
|Ottavi di finale: Svizzera vs Colombia
|Stadio di Vancouver, Canada
|da 450 a 1.850 dollari
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|9 luglio, ore 18:00 EDT
|Quarti di finale 1: Francia vs Marocco
|Gillette Stadium (Boston), Stati Uniti
|da 950 a 4.500 dollari
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|10 luglio, inizio alle 18:00 PDT
|Quarti di finale 2: Portogallo/Spagna vs USA/Belgio
|SoFi Stadium (Los Angeles), Stati Uniti
|da 4.760 $ a 11.500 $
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|11 luglio, inizio alle 16:00 EDT
|Quarti di finale 3: Norvegia vs Inghilterra
|Hard Rock Stadium (Miami), Stati Uniti
|da 1.955 $ a 8.500 $+
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|11 luglio, ore 18:00 CDT
|Quarti di finale 4: Argentina/Australia vs Svizzera/Colombia
|Arrowhead Stadium (Kansas City), USA
|da 3.900 $ a 10.000 $
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|14 luglio, ore 19:00 CDT
|Semifinale 1: Francia/Marocco vs Portogallo/Spagna/USA/Belgio
|Dallas Stadium, USA
|da 2.500 a 9.000 dollari
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|15 luglio, inizio 20:00 EDT
|Semifinale 2: Norvegia/Inghilterra vs Vincitore QF4: Argentina/Australia/Svizzera/Colombia
|Atlanta Stadium, USA
|da 2.800 a 11.000 dollari
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|18 luglio, ore 15:00 EDT
|Finale 3° posto: perdente SF1 vs perdente SF2
|Stadio di Miami, USA
|da 600 a 2.200 dollari
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|19 luglio, inizio alle 15:00 EDT
|Finale della Coppa del Mondo: Vincitore della Semifinale 1 contro Vincitore della Semifinale 2
|New York New Jersey Stadium, USA
|da 5.500 $ a oltre 25.000 $
|Acquista i biglietti
Quali sono i prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo 2026?
I prezzi variano molto a seconda del match e della fase di vendita.
Con il sistema di prezzi dinamici, i biglietti partono da 60 $ per alcune gare della fase a gironi ma possono arrivare a 6.730 $ per la finale. I prezzi variano nelle diverse fasi di vendita.
|Fase
|Fascia di prezzo dei biglietti
|Prezzi medi di rivendita
|Fase a gironi (esclusi i Paesi ospitanti)
|60 - 620 dollari
|da 150 a 850 dollari
|Fase a gironi (USA, Canada, Messico)
|da 75 a 2.735 dollari
|da 400 a 3.200 dollari
|Turno dei 32
|Ottavi di finale: da 105 a 750 dollari
|da 250 $ a 1.100 $
|Ottavi di finale
|da 170 a 980 dollari
|da 380 $ a 1.600 $
|Quarti di finale
|da 275 a 1.775 dollari
|da 650 $ a 2.900 $
|Semifinali
|da 420 $ a 3.295 $
|da 1.100 $ a 5.200 $
|Finale
|da 2.030 $ a 7.875 $
|da 4.200 $ a 14.500 $+
Come ottenere i biglietti per i Mondiali 2026
Ad oggi le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, estrazione anticipata e estrazione casuale post-sorteggio) sono concluse.
Con oltre 500 milioni di richieste già gestite, i biglietti ancora disponibili sono pochissimi.
Ecco cosa devi sapere:
- La venditalast minute, aperta dal 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di richiesta e confermati subito. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi direttamente dalla FIFA.
- È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
- In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito scelto.
È possibile acquistare biglietti di rivendita per la Coppa del Mondo 2026?
Per rivendere o scambiare i vostri biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026, usate il Mercato ufficiale di rivendita/scambio FIFA, aperto da ottobre su FIFA.com/tickets.
Il Mercato di rivendita è accessibile ai residenti di Canada, Stati Uniti e altri Paesi, mentre il Mercato di scambio (Mercado de Intercambio de la FIFA) è riservato ai residenti in Messico.
Attenzione: i biglietti disponibili sono pochi e compaiono a intermittenza, soprattutto vicino alle date delle partite. Chi cerca tagliandi di seconda mano deve controllare spesso la piattaforma, essere pronto a comprare subito e avere già i dati di pagamento inseriti.
Anche i mercati secondari come StubHub offriranno biglietti per i Mondiali 2026.
Quando si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?
La Coppa del Mondo FIFA 2026 si svolgerà dall’11 giugno al 19 luglio 2026 in 16 città di Canada, Messico e Stati Uniti.
In 34 giorni si disputeranno 104 partite. Per la prima volta il torneo vedrà 48 squadre e sarà ospitato da tre nazioni.
Le città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 sono:
- Canada: Toronto e Vancouver
- Messico: Guadalajara, Città del Messico, Monterrey
- Stati Uniti: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (New Jersey), Filadelfia, San Francisco e Seattle.
Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?
Nel giugno 2022 sono state annunciate le sedici città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 (due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti). Ecco l’elenco delle città e degli stadi che ospiteranno le partite:
|Paese
|Stadio (Città)
|Capacità
|Canada
|BC Place (Vancouver)
|48.821
|BMO Field (Toronto)
|72.766
|Messico
|Estadio Banorte (Città del Messico)
|48.821
|Estadio Akron (Guadalajara)
|44.330
|Stadio BBVA (Monterrey)
|50.113
|Stati Uniti
|Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
|67.382
|Gillette Stadium (Foxborough)
|63.815
|AT&T Stadium (Dallas)
|70.122
|NRG Stadium, Houston
|68.311
|Arrowhead Stadium (Kansas City)
|67.513
|SoFi Stadium, Inglewood
|69.650
|Hard Rock Stadium, Miami
|64.091
|MetLife Stadium, East Rutherford
|78.576
|Lincoln Financial Field, Filadelfia
|65.827
|Levi's Stadium, San Francisco
|69.391
|Lumen Field, Seattle
|65.123