I biglietti più economici per i Mondiali 2026: analisi dei prezzi medi, tra cui Paesi Bassi, Algeria, fase a gironi e altro

I Mondiali 2026 sono iniziati in Nord America, con la fase a gironi che offre match ricchi di suspense negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

La domanda di biglietti ha toccato livelli record, soprattutto per le partite più prestigiose e quelle delle nazioni ospitanti.

Lascia che GOAL ti guidi alle ultime novità sui biglietti, indicandoti dove trovare ancora i tagliandi più economici.

Classifica: quali sono i biglietti più economici per i Mondiali 2026?

In base alle attuali offerte di rivendita, alle prime stime FIFA e ai prezzi più bassi disponibili, ecco i biglietti più economici per i Mondiali 2026.

I prezzi possono variare per via della tariffazione dinamica e della domanda in continuo cambiamento.

Nota: i prezzi variano per via della politica di dynamic pricing e della domanda sul mercato secondario. La classifica riflette i prezzi più alti al momento della stesura e potrebbe cambiare con l’avvicinarsi del torneo.

Partita (Data) Stadio Fase Fascia di prezzo (minimo – medio) Svizzera vs. Colombia (7 luglio) BC Place (Vancouver) Ottavi di finale da 620 a 1.850 dollari Argentina-Egitto (7 luglio) Atlanta Stadium (Atlanta) Ottavi di finale da 780 a 2.400 dollari USA-Belgio (6 luglio) Stadio di Seattle (Seattle) Ottavi di finale da 810 a 2.150 dollari Brasile vs. Norvegia (5 luglio) Stadio New York/New Jersey (East Rutherford) Ottavi di finale da 850 a 2.900 dollari Spagna vs. Portogallo (6 luglio) Stadio di Dallas (Arlington) Ottavi di finale da 920 a 3.100 dollari Messico vs Inghilterra (5 luglio) Stadio Azteca, Città del Messico Ottavi di finale da 1.100 a 3.400 dollari Marocco-Francia (9 luglio) Stadio di Boston (Gillette) Quarti di finale da 1.250 a 3.800 dollari

Quali sono i prezzi dei biglietti per i Mondiali 2026?

I prezzi variano molto a seconda del match e della fase di vendita.

Con il sistema di prezzi dinamici, i biglietti partono da 60 $ per alcune gare della fase a gironi ma possono arrivare a 6.730 $ per la finale. I prezzi variano nelle diverse fasi di vendita.

Fase Fascia di prezzo dei biglietti Prezzi medi di rivendita Fase a gironi (escluse le nazioni ospitanti) 60 - 620 dollari da 150 a 850 dollari Fase a gironi (partite di Stati Uniti, Canada e Messico) da 75 a 2.735 dollari da 400 a 3.200 dollari Turno dei 32 Ottavi di finale: da 105 a 750 dollari da 250 $ a 1.100 $ Ottavi di finale da 170 a 980 dollari da 380 $ a 1.600 $ Quarti di finale da 275 a 1.775 dollari da 650 $ a 2.900 $ Semifinali da 420 $ a 3.295 $ da 1.100 $ a 5.200 $ Finale da 2.030 $ a 7.875 $ da 4.200 $ a 14.500 $+

Come ottenere i biglietti per i Mondiali 2026

Ad oggi le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, estrazione anticipata e estrazione casuale post-sorteggio) sono concluse.

Con oltre 500 milioni di richieste già elaborate, i biglietti ancora disponibili sono pochissimi.

Ecco cosa devi sapere:

La vendita last minute , iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di richiesta e confermati subito. È l’ultima chance per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.

, iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di richiesta e confermati subito. È l’ultima chance per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA. È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA , canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati. In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito scelto.

È possibile acquistare biglietti di rivendita per la Coppa del Mondo 2026?

Per rivendere o scambiare i vostri biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026, usate il Mercato ufficiale di rivendita/scambio FIFA, aperto da ottobre su FIFA.com/tickets.

Il Mercato di rivendita è accessibile ai residenti di Canada, Stati Uniti e altri Paesi, mentre il Mercato di scambio (Mercado de Intercambio de la FIFA) è riservato ai residenti in Messico.

Attenzione: i biglietti disponibili sono pochi e compaiono a intermittenza, soprattutto vicino alle date delle partite. Chi cerca biglietti di seconda mano deve controllare spesso la piattaforma, essere pronto a comprare subito e avere già i dati di pagamento.

Anche i mercati secondari come StubHub offriranno biglietti per i Mondiali 2026.

Quando si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?

La Coppa del Mondo FIFA 2026 si terrà dall’11 giugno al 19 luglio 2026 in 16 città di Canada, Messico e Stati Uniti.

In 34 giorni si disputeranno 104 partite. Per la prima volta il torneo vedrà 48 squadre e sarà ospitato da tre nazioni.

Le città ospitanti sono:

Canada: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver Messico: Guadalajara, Città del Messico, Monterrey

Guadalajara, Città del Messico, Monterrey Stati Uniti: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (New Jersey), Filadelfia, San Francisco e Seattle.

Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Nel giugno 2022 sono state annunciate le sedici città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 (due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti). Ecco l’elenco delle città e degli stadi che ospiteranno le partite:

Paese Stadio (Città) Capacità Canada BC Place (Vancouver) 48.821 BMO Field (Toronto) 72.766 Messico Estadio Banorte (Città del Messico) 48.821 Estadio Akron (Guadalajara) 44.330 Stadio BBVA (Monterrey) 50.113 Stati Uniti Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 67.382 Gillette Stadium (Foxborough) 63.815 AT&T Stadium (Dallas) 70.122 NRG Stadium, Houston 68.311 Arrowhead Stadium (Kansas City) 67.513 SoFi Stadium, Inglewood 69.650 Hard Rock Stadium, Miami 64.091 MetLife Stadium, East Rutherford 78.576 Lincoln Financial Field, Filadelfia 65.827 Levi's Stadium, San Francisco 69.391 Lumen Field, Seattle 65.123

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