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Fans attend the US Men's National Team 2026 World Cup roster announcement in New York on May 26, 2026Getty Images
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I biglietti più economici per i Mondiali 2026: analisi dei prezzi medi, tra cui Paesi Bassi, Algeria, fase a gironi e altro

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Scopri le ultime notizie sui Mondiali e i biglietti delle partite più economici.

I Mondiali 2026 sono iniziati in Nord America, con la fase a gironi che offre match ricchi di suspense negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.  

La domanda di biglietti ha toccato livelli record, soprattutto per le partite più prestigiose e quelle delle nazioni ospitanti. 

Lascia che GOAL ti guidi alle ultime novità sui biglietti, indicandoti dove trovare ancora i tagliandi più economici.

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Classifica: quali sono i biglietti più economici per i Mondiali 2026?

In base alle attuali offerte di rivendita, alle prime stime FIFA e ai prezzi più bassi disponibili, ecco i biglietti più economici per i Mondiali 2026.

I prezzi possono variare per via della tariffazione dinamica e della domanda in continuo cambiamento.

Nota: i prezzi variano per via della politica di dynamic pricing e della domanda sul mercato secondario. La classifica riflette i prezzi più alti al momento della stesura e potrebbe cambiare con l’avvicinarsi del torneo.

Partita (Data)StadioFaseFascia di prezzo (minimo – medio)
Svizzera vs. Colombia (7 luglio)BC Place (Vancouver)Ottavi di finaleda 620 a 1.850 dollari
Argentina-Egitto (7 luglio)Atlanta Stadium (Atlanta)Ottavi di finaleda 780 a 2.400 dollari
USA-Belgio (6 luglio)Stadio di Seattle (Seattle)Ottavi di finaleda 810 a 2.150 dollari
Brasile vs. Norvegia (5 luglio)Stadio New York/New Jersey (East Rutherford)Ottavi di finaleda 850 a 2.900 dollari
Spagna vs. Portogallo (6 luglio)Stadio di Dallas (Arlington)Ottavi di finaleda 920 a 3.100 dollari
Messico vs Inghilterra (5 luglio)Stadio Azteca, Città del MessicoOttavi di finaleda 1.100 a 3.400 dollari
Marocco-Francia (9 luglio)Stadio di Boston (Gillette)Quarti di finaleda 1.250 a 3.800 dollari

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Quali sono i prezzi dei biglietti per i Mondiali 2026?

I prezzi variano molto a seconda del match e della fase di vendita. 

Con il sistema di prezzi dinamici, i biglietti partono da 60 $ per alcune gare della fase a gironi ma possono arrivare a 6.730 $ per la finale. I prezzi variano nelle diverse fasi di vendita. 

FaseFascia di prezzo dei bigliettiPrezzi medi di rivendita
Fase a gironi (escluse le nazioni ospitanti)60 - 620 dollarida 150 a 850 dollari
Fase a gironi (partite di Stati Uniti, Canada e Messico) da 75 a 2.735 dollarida 400 a 3.200 dollari
Turno dei 32Ottavi di finale: da 105 a 750 dollarida 250 $ a 1.100 $
Ottavi di finaleda 170 a 980 dollari da 380 $ a 1.600 $
Quarti di finale da 275 a 1.775 dollarida 650 $ a 2.900 $
Semifinali da 420 $ a 3.295 $da 1.100 $ a 5.200 $
Finaleda 2.030 $ a 7.875 $da 4.200 $ a 14.500 $+

Come ottenere i biglietti per i Mondiali 2026

Ad oggi le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, estrazione anticipata e estrazione casuale post-sorteggio) sono concluse.

Con oltre 500 milioni di richieste già elaborate, i biglietti ancora disponibili sono pochissimi.

Ecco cosa devi sapere:

  • La venditalast minute, iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di richiesta e confermati subito. È l’ultima chance per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito scelto.

È possibile acquistare biglietti di rivendita per la Coppa del Mondo 2026?

Per rivendere o scambiare i vostri biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026, usate il Mercato ufficiale di rivendita/scambio FIFA, aperto da ottobre su FIFA.com/tickets.

Il Mercato di rivendita è accessibile ai residenti di Canada, Stati Uniti e altri Paesi, mentre il Mercato di scambio (Mercado de Intercambio de la FIFA) è riservato ai residenti in Messico.

Attenzione: i biglietti disponibili sono pochi e compaiono a intermittenza, soprattutto vicino alle date delle partite. Chi cerca biglietti di seconda mano deve controllare spesso la piattaforma, essere pronto a comprare subito e avere già i dati di pagamento.

Anche i mercati secondari come StubHub offriranno biglietti per i Mondiali 2026.

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Quando si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?

La Coppa del Mondo FIFA 2026 si terrà dall’11 giugno al 19 luglio 2026 in 16 città di Canada, Messico e Stati Uniti. 

In 34 giorni si disputeranno 104 partite. Per la prima volta il torneo vedrà 48 squadre e sarà ospitato da tre nazioni. 

Le città ospitanti sono:

  • Canada: Toronto e Vancouver
  • Messico: Guadalajara, Città del Messico, Monterrey
  • Stati Uniti: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (New Jersey), Filadelfia, San Francisco e Seattle.

Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Nel giugno 2022 sono state annunciate le sedici città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 (due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti). Ecco l’elenco delle città e degli stadi che ospiteranno le partite:

PaeseStadio (Città)Capacità
CanadaBC Place (Vancouver) 48.821 
 BMO Field (Toronto) 72.766 
MessicoEstadio Banorte (Città del Messico) 48.821 
 Estadio Akron (Guadalajara) 44.330 
 Stadio BBVA (Monterrey) 50.113 
Stati UnitiMercedes-Benz Stadium (Atlanta) 67.382 
 Gillette Stadium (Foxborough) 63.815 
 AT&T Stadium (Dallas) 70.122 
 NRG Stadium, Houston 68.311 
 Arrowhead Stadium (Kansas City) 67.513 
 SoFi Stadium, Inglewood69.650 
 Hard Rock Stadium, Miami 64.091 
 MetLife Stadium, East Rutherford78.576 
 Lincoln Financial Field, Filadelfia 65.827 
 Levi's Stadium, San Francisco 69.391 
 Lumen Field, Seattle 65.123

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