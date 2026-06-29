I Mondiali 2026 sono iniziati in Nord America, con la fase a gironi che infiamma Stati Uniti, Canada e Messico.

La domanda di biglietti ha toccato livelli record, soprattutto per le partite più prestigiose e quelle delle nazioni ospitanti.

Lascia che GOAL ti guidi alle ultime novità sui biglietti, indicandoti dove trovare ancora i tagliandi più economici.

Classifica: quali sono i biglietti più economici per i Mondiali 2026?

In base alle attuali offerte di rivendita, alle prime stime FIFA e ai prezzi più bassi disponibili, ecco i biglietti più economici per i Mondiali 2026.

I prezzi possono variare per via della tariffazione dinamica e della domanda.

Nota: i prezzi variano per dinamica di mercato e domanda di rivendita. Le cifre riportate sono le più alte al momento della scrittura e possono cambiare.

Quali sono le squadre più economiche da seguire ai Mondiali 2026?

Con la fase a gironi appena terminata, i dati mostrano forti differenze di prezzo.

Il prezzo medio dei biglietti per la fase a gironi è stato di circa 400 $, in forte aumento rispetto al Qatar 2022, ma seguire certe squadre è risultato molto conveniente.

Le differenze di prezzo dipendono da entusiasmo per la nazione ospitante, capienza degli stadi e presenza di star, con big match come Colombia-Portogallo che hanno fatto schizzare i costi.

Paesi Bassi

Nonostante il blasone, i biglietti per gli Orange sono tra i più convenienti: si trovano infatti a partire da circa 410 dollari a partita.

Nonostante i tre secondi posti vinti in passato, i biglietti per i Mondiali dei Paesi Bassi di quest’estate costano sorprendentemente poco: circa 410 dollari a partita sulle piattaforme di rivendita, dato che hanno dominato il Gruppo F

Gli Oranje hanno giocato in grandi impianti come Dallas, Houston e Kansas City, e l’abbondanza di posti ha tenuto i prezzi bassi.

Le loro sfide contro Giappone, Tunisia e Svezia (ultima qualificata europea) non prevedono il sovrapprezzo delle superstar, permettendo ai tifosi di godersi calcio di alto livello senza spendere una fortuna.

Per Olanda-Marocco del 29 giugno i prezzi medi variano oggi tra 790 e 1.900 dollari.

Algeria

I “Verts” sono tornati ai Mondiali per la prima volta dal 2014, conquistando gli ottavi grazie a un rocambolesco 3-3 contro l’Austria. Per i tifosi attenti al budget, seguire l’Algeria è stata un’esperienza a due facce.

La domanda è esplosa per il match contro i campioni in carica, l’Argentina, a Dallas: con Lionel Messi all’ultima Coppa del Mondo, i biglietti sul secondario hanno superato i 962 dollari.

Al di fuori di questo match, la domanda è calata: contro Giordania e Austria i biglietti partivano da circa 300 dollari, più accessibili per i tifosi dei «Guerrieri del Deserto».

Oggi i tagliandi perSvizzera-Algeria del 2 luglio costano circa 480-1.000 dollari.

Altre squadre dei Mondiali più economiche da seguire

Nuova Zelanda: media più bassa in vendita, 200 dollari a partita (600 dollari totali per la fase a gironi).

Capo Verde: tra le più convenienti sui mercati secondari, con una media di 150 dollari a partita.

Arabia Saudita: le piattaforme di rivendita indicano prezzi medi tra 144 e 163 dollari a biglietto.

Tunisia: i mercati di rivendita offrono un buon rapporto qualità-prezzo, con un pacchetto completo per la fase a gironi di tre partite a circa 685 dollari.

Iran: elevata disponibilità di biglietti su piattaforme secondarie, con una media di rivendita per l’intera fase a gironi di soli 640 dollari.

Curaçao: L’abbondanza di posti e la scarsa domanda hanno mantenuto i prezzi minimi per i tifosi neutrali.

Egitto: l’enorme capienza degli stadi ha frenato la domanda sul mercato secondario, mantenendo alcune delle medie di rivendita più basse dell’estate.

Quali sono i prezzi dei biglietti per i Mondiali 2026?

Chi vuole comprare i biglietti deve aspettarsi forti oscillazioni di prezzo.

La FIFA ha introdotto il pricing dinamico: i biglietti partono da 60 dollari per alcune gare della fase a gironi ma possono arrivare a 6.730 dollari per la finale. I prezzi variano in base alle diverse fasi di vendita.

Fase Fascia di prezzo dei biglietti Prezzi medi di rivendita Fase a gironi (escluse le nazioni ospitanti) da 60 a 620 dollari da 150 a 850 dollari Fase a gironi (partite di Stati Uniti, Canada e Messico) da 75 a 2.735 dollari da 400 a 3.200 dollari Turno dei 32 Ottavi di finale: da 105 a 750 dollari da 250 $ a 1.100 $ Ottavi di finale da 170 a 980 dollari da 380 $ a 1.600 $ Quarti di finale da 275 a 1.775 dollari da 650 $ a 2.900 $ Semifinali da 420 $ a 3.295 $ da 1.100 $ a 5.200 $ Finale da 2.030 $ a 7.875 $ da 4.200 $ a 14.500 $+

Come ottenere i biglietti per i Mondiali 2026

Ad oggi le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, estrazione anticipata e estrazione casuale post-sorteggio) sono concluse.

Con oltre 500 milioni di richieste già gestite, i biglietti ancora disponibili sono pochissimi.

Ecco cosa devi sapere:

La vendita last minute , aperta dal 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di richiesta e confermati subito. È l’ultima chance per acquistare tagliandi dalla FIFA.

, aperta dal 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di richiesta e confermati subito. È l’ultima chance per acquistare tagliandi dalla FIFA. È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA , canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati. In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito scelto.

È possibile acquistare biglietti di rivendita per la Coppa del Mondo 2026?

Per rivendere o scambiare in modo sicuro i vostri biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026, usate il Mercato ufficiale di rivendita/scambio FIFA, aperto da ottobre e accessibile su FIFA.com/tickets.

Il Mercato di rivendita è accessibile ai residenti di Canada, Stati Uniti e altri Paesi, mentre il Mercato di scambio (Mercado de Intercambio de la FIFA) è riservato ai residenti in Messico.

Attenzione: i biglietti disponibili sono pochi e compaiono a intermittenza, soprattutto vicino alle date delle partite. Chi cerca biglietti di rivendita deve controllare spesso la piattaforma, essere pronto a comprare subito e avere già i dati di pagamento.

Anche i mercati secondari come StubHub offriranno biglietti per i Mondiali 2026.

Quando si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?

La Coppa del Mondo FIFA 2026 si terrà dall’11 giugno al 19 luglio 2026 in 16 città di Canada, Messico e Stati Uniti.

In 34 giorni si giocheranno 104 partite. Per la prima volta il torneo avrà 48 squadre e sarà ospitato da tre nazioni.

Le città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 sono:

Canada: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver Messico: Guadalajara, Città del Messico, Monterrey

Guadalajara, Città del Messico, Monterrey Stati Uniti: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (New Jersey), Filadelfia, San Francisco e Seattle.

Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Nel giugno 2022 sono state annunciate le sedici città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 (due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti). Ecco l’elenco delle città e degli stadi che ospiteranno le partite: