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Fans attend the US Men's National Team 2026 World Cup roster announcement in New York on May 26, 2026Getty Images
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I biglietti più economici per i Mondiali 2026: analisi dei prezzi medi, con focus su Paesi Bassi, Algeria, fase a gironi e altre informazioni utili

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Scopri le ultime notizie sui Mondiali e i biglietti più economici

Il torneo è iniziato in Nord America: la fase a gironi dei Mondiali 2026 sta già regalando grande tensione negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.  

La richiesta di biglietti ha toccato vette senza precedenti, soprattutto per le sfide di cartello e quelle delle nazioni ospitanti. 

Lascia che GOAL ti guidi alle ultime novità sui biglietti, indicandoti dove trovare ancora i tagliandi più economici.

Prenotaoraituoi biglietti peri Mondiali 2026.

Classifica: quali sono ora i biglietti più economici per i Mondiali 2026?

Analizzando le attuali offerte di rivendita, le prime stime FIFA e i prezzi più bassi disponibili, ecco i biglietti più economici al momento sul mercato.

I prezzi possono variare per via della tariffazione dinamica e della domanda.

Partita (Data)LuogoPrezzi a partire daBiglietti
Paraguay vs Australia (25 giugno)San Francisco Bay Area Stadium (Santa Clara)140 $+Biglietti
Capo Verde vs Arabia Saudita (27 giugno)Stadio di Houston (Houston)163 $+Biglietti
Algeria vs Austria (27 giugno)Kansas City Stadium (Kansas City)192 $+Biglietti
Repubblica Democratica del Congo-Uzbekistan (27 giugno)Atlanta Stadium (Atlanta)196 $+Biglietti
Bosnia-Erzegovina vs Qatar (24 giugno)Stadio di Seattle (Seattle)213 $+Biglietti
Curaçao vs Costa d'Avorio (25 giugno)Philadelphia Stadium (Filadelfia)225 $+Biglietti
Egitto vs Iran (27 giugno)Seattle Stadium (Seattle)250 $+Biglietti
Tunisia-Paesi Bassi (25 giugno)Kansas City Stadium (Kansas City)322 $+Biglietti
Nuova Zelanda vs Belgio (26 giugno)Vancouver Stadium (Vancouver)363 $+Biglietti
Senegal vs Iraq (26 giugno)Toronto Stadium (Toronto)393 $+Biglietti
Marocco vs Haiti (24 giugno)Atlanta Stadium (Atlanta)398 $+Biglietti
Sudafrica - Repubblica di Corea (24 giugno)Stadio di Monterrey (Monterrey)Biglietti a partire da 488 $+Biglietti

Nota: i prezzi dei biglietti variano per via dei prezzi dinamici e della domanda di rivendita. Le classifiche mostrano i prezzi più alti disponibili al pubblico al momento della scrittura e potrebbero cambiare con l’avvicinarsi del torneo.

Quali sono le squadre più economiche da seguire ai Mondiali 2026?

Attualmente i prezzi medi variano molto tra le squadre.

La differenza dipende da sovrapprezzo per la nazione ospitante, andamento di mercato e sede della partita.

Paesi Bassi

Nonostante i tre secondi posti vinti in passato, quest’estate i biglietti per le partite degli Orange costano meno del previsto.

Le loro gare contro Giappone, Tunisia e una squadra europea ancora da definire (Ucraina, Svezia, Polonia o Albania) si disputeranno in grandi stadi statunitensi, fattore che aiuta a contenere i costi. 

Inoltre, questi match non attirano l’attenzione dei media come altri del girone. Al contrario, le partite con Lionel Messi (Argentina) o Cristiano Ronaldo (Portogallo), che giocano la loro ultima Coppa del Mondo, faranno schizzare i prezzi.

DatiCalendarioLuogoPrezzo medioBiglietti
Dom 14 giugnoPaesi Bassi vs Giappone (ore 15:00 CT)AT&T Stadium (Arlington)295 $Biglietti
Sabato 20 giugnoPaesi Bassi-Svezia (ore 12:00 CT)NRG Stadium (Houston)320 $Biglietti
Giovedì 25 giugnoTunisia vs Paesi Bassi (ore 18:00 CT)Arrowhead Stadium (Kansas City)280 $Biglietti

Algeria

L'Algeria parteciperà per la quinta volta ai Mondiali, ma non supera la fase a gironi dal 2014. Biglietti a partire da 300 dollari. 

Esordirà contro i campioni del mondo in carica, l’Argentina, all’Arrowhead Stadium, e la domanda di biglietti è elevata, come per ogni partita di Messi e compagni.

Successivamente la richiesta cala, perché gli algerini affronteranno Giordania e Austria a Santa Clara e Kansas City. 

Per i tifosi dei “Desert Warriors” che non hanno trovato biglietti per l’esordio, è un’occasione ideale per vedere la squadra a un prezzo più basso.

DataCalendarioLuogoPrezzo medioBiglietti
Martedì 16 giugnoArgentina vs Algeria (20:00 CT)Arrowhead Stadium (Kansas City)360 $Biglietti
Lunedì 22 giugnoGiordania vs Algeria (20:00 PT)Levi's Stadium (Santa Clara)Biglietti a 220 dollariBiglietti
Sabato 27 giugnoAlgeria-Austria (ore 21:00 CT)Arrowhead Stadium (Kansas City)240 dollariBiglietti

Altre squadre con il prezzo medio dei biglietti più basso per i Mondiali includono:

  • Capo Verde 
  • Tunisia 
  • Arabia Saudita
  • Curaçao 
  • Egitto 
  • Nuova Zelanda

Quali sono i prezzi dei biglietti per i Mondiali 2026?

Chi vuole comprare i biglietti deve aspettarsi forti variazioni di prezzo. 

Con il sistema di prezzi dinamici, i biglietti partono da 60 dollari per alcune gare della fase a gironi e possono arrivare fino a 6.730 dollari per la finale. I costi possono variare durante le diverse fasi di vendita. 

FaseFascia di prezzo dei biglietti
Fase a gironi (esclusi i Paesi ospitanti):da 60 a 620 dollari
Fase a gironi (partite di Stati Uniti, Canada e Messico) da 75 a 2.735 dollari
Ottavi di finaleda 105 $ a 750 $
Ottavi di finaleda 170 $ a 980 $ 
Quarti di finale da 275 a 1.775 dollari
Semifinali da 420 $ a 3.295 $
Finaleda 2.030 $ a 7.875 $

Come ottenere i biglietti per i Mondiali 2026

Le principali lotterie ufficiali, tra cui la prevendita Visa, l’estrazione anticipata e quella casuale post-sorteggio, sono ora chiuse.

Con oltre 500 milioni di richieste già elaborate, i biglietti disponibili sono ora ai minimi storici.

Ecco cosa devi sapere:

  • Dal 1° aprile è attiva la vendita last minute: non è una lotteria, i biglietti vengono assegnati in ordine di richiesta con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, si possono usare piattaforme secondarie come StubHub, verificandone sempre termini e condizioni.

Potrò acquistare biglietti di rivendita per i Mondiali del 2026?

Per rivendere o scambiare in sicurezza i biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 26, usate il Mercato ufficiale FIFA. È attivo da ottobre su FIFA.com/tickets.

Il Mercato di rivendita della FIFA è disponibile per i residenti in Canada, negli Stati Uniti e in altri Paesi, mentre il Mercato di scambio della FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) è destinato ai residenti in Messico.

La disponibilità è limitata e i biglietti compaiono a volte all’ultimo momento: controlla spesso la piattaforma, preparati a pagare subito e tieni pronti i dati di pagamento.

Biglietti saranno disponibili anche su mercati secondari come StubHub.

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Quando si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?

La Coppa del Mondo FIFA 2026 si terrà dall’11 giugno al 19 luglio 2026 in 16 città ospitanti tra Canada, Messico e Stati Uniti. 

In 34 giorni si giocheranno 104 partite. Per la prima volta il torneo vedrà 48 squadre e sarà ospitato da tre nazioni. 

Le città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 sono:

  • Canada: Toronto e Vancouver
  • Messico: Guadalajara, Città del Messico, Monterrey
  • USA: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (New Jersey), Filadelfia, San Francisco e Seattle.

Ecco le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026:

Nel giugno 2022 sono state confermate sedici città ospitanti: due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti. Ecco le città e gli stadi che accoglieranno la competizione:

PaeseStadio (Città)Capacità
CanadaBC Place (Vancouver) 48.821 
 BMO Field (Toronto) 72.766 
MessicoEstadio Banorte (Città del Messico) 48.821 
 Estadio Akron (Guadalajara) 44.330 
 Stadio BBVA (Monterrey) 50.113 
Stati UnitiMercedes-Benz Stadium (Atlanta) 67.382 
 Gillette Stadium (Foxborough) 63.815 
 AT&T Stadium (Dallas) 70.122 
 NRG Stadium, Houston 68.311 
 Arrowhead Stadium (Kansas City) 67.513 
 SoFi Stadium, Inglewood69.650 
 Hard Rock Stadium, Miami 64.091 
 MetLife Stadium, East Rutherford78.576 
 Lincoln Financial Field, Filadelfia 65.827 
 Levi's Stadium, San Francisco 69.391 
 Lumen Field, Seattle 65.123

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