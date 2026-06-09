I biglietti per i Mondiali 2026 stanno diventando più economici? Le ultime tendenze e gli aggiornamenti sui prezzi del torneo

Da settembre, quando sono andati in vendita, i biglietti dei Mondiali hanno registrato una domanda senza precedenti, facendo schizzare i prezzi.

I biglietti per le partite più attese, soprattutto quelle delle nazioni ospitanti e gli scontri ad eliminazione diretta, restano cari per via dei prezzi dinamici.

GOAL ti spiega tutto sui biglietti per i Mondiali 2026, compresi gli eventuali cali di prezzo.

I biglietti per i Mondiali stanno diventando più economici?

Il mercato si è diviso in due.

Le vendite di panico hanno fatto crollare i biglietti delle partite standard della fase a gironi, mentre le sfide ad alto rischio della fase a eliminazione diretta e quelle dei grandi del calcio restano alle stelle. Se i big match, come la finale, mantengono prezzi invariati e molto alti, le gare meno richieste possono essere più convenienti.

Negli Stati Uniti, gli enormi impianti NFL offrono molti posti per le gare in campo neutro.

Chi li aveva messi in vendita a cifre troppo alte ora li sta tagliando per evitare perdite, quindi si trovano biglietti per questi incontri a meno della media.

Quanto costano i biglietti per i Mondiali?

Per il 2026 la FIFA ha introdotto prezzi variabili.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari. Nei mercati secondari i prezzi sono ancora più alti.

Categorie ufficiali di prezzo dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026 e prezzi di rivendita

Data Fase / Categoria Fascia di prezzo ufficiale Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario 11 - 27 giugno Fase a gironi (nazioni ospitanti) da 400 a 2.735 dollari da 1.199 a 5.500+ dollari (1.950 dollari) 11-27 giugno Fase a gironi (giganti di spicco in campo neutro) da 120 $ a 1.200 $ da 750 $ a 3.800 $ (1.650 $) 11 - 27 giugno Fase a gironi (Partite standard in campo neutro) da 120 $ a 1.200 $ da 202 $ a 2.500 $ (1.092 $) 28 giugno – 3 luglio Turno dei 32 (sedi ad alta richiesta) da 225 $ a 540 $ da 550 a 3.200 $ (1.250 $) 28 giugno - 3 luglio Turno dei 32 (sedi standard) da 225 $ a 540 $ da 400 a 2.800 $ (1.134 $) 4–7 luglio Ottavi di finale da 240 $ a 640 $ da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari) 9–11 luglio Quarti di finale da 450 $ a 1.775 $ da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $) 14–15 luglio Semifinali da 930 $ a 3.295 $ da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $) 18 luglio Spareggio per il terzo posto da 250 $ a 800 da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari) 19 luglio Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium) da 1.490 $ a 7.875 $ da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Prezzi per categoria dei Mondiali 2026:

Categoria Fase a gironi Ottavi e Quarti Semifinali e finale Categoria 1 da 250 a 400 dollari da 600 a 1.200 dollari da 1.500 a 6.730 dollari Categoria 2 da 150 a 280 dollari da 400 a 800 dollari da 1.000 a 4.210 dollari Categoria 3 da 100 a 200 dollari da 200 a 500 dollari da 600 a 2.790 dollari Categoria 4 da 60 a 120 dollari da 150 a 350 dollari da 400 a 2.030 dollari

Quali sono i biglietti più economici per i Mondiali?

Il prezzo nominale più basso era di 60 $.

Erano però riservati ai tifosi più fedeli, distribuiti dalle federazioni nazionali qualificate ai propri club ufficiali.

Per il pubblico generale, i biglietti di Categoria 4/3 per la fase a gironi partivano da 120 $.

Tuttavia, dato il sistema di prezzi dinamici della FIFA, il costo effettivo varia in base all’incontro.

Sul mercato secondario, i biglietti per le partite meno richieste della fase a gironi costavano tra 200 e 250 dollari.

Elenco delle partite rimanenti dei Mondiali 2026 e dei biglietti disponibili

Come assicurarsi i biglietti più economici per i Mondiali?

Punta sugli stadi con grande capienza

Città come Houston, Atlanta e Dallas ospitano più match in grandi stadi, assorbono la domanda locale e fanno scendere i prezzi sul mercato secondario.

Evita i paesi ospitanti

Città come Houston, Atlanta e Dallas ospitano più partite in grandi stadi, assorbono la domanda locale e fanno calare i prezzi del secondary market.

Controlla le vendite ufficiali

La FIFA a volte aggiunge categorie di prezzo inferiori (come i biglietti di Categoria 4 a 60 $/45 £) direttamente sulla piattaforma ufficiale per agevolare i tifosi in trasferta.

Quanto costano i biglietti per i Mondiali?

Per il 2026 la FIFA applica prezzi variabili: dai 60 $ della fase a gironi ai 6.730 $ della finale.

Ecco le fasce di prezzo stimate per le attuali fasi del torneo:

Categoria Fase a gironi Ottavi e Quarti Semifinali e Finale Categoria 1 da 250 a 400 dollari da 600 a 1.200 dollari da 1.500 a 6.730 dollari Categoria 2 da 150 a 280 dollari da 400 a 800 dollari da 1.000 a 4.210 dollari Categoria 3 da 100 a 200 dollari da 200 a 500 dollari da 600 a 2.790 dollari Categoria 4 da 60 a 120 dollari da 150 a 350 dollari da 400 a 2.030 dollari

Come acquistare i biglietti per i Mondiali?

Ad oggi le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa e prime estrazioni) sono chiuse. La domanda record ha reso i biglietti molto scarsi.

Ecco la situazione attuale delle vendite:

Fase di vendita last minute: attiva, “primo arrivato, primo servito”, transazioni in tempo reale. È l’ultima occasione per comprare dalla FIFA.

Mercato ufficiale di rivendita FIFA: unica piattaforma autorizzata per comprare e vendere biglietti verificati al valore nominale, attiva fino alla fine del torneo.

Mercati secondari: i tifosi possono trovare biglietti anche su piattaforme come StubHub . Queste sono spesso le opzioni migliori per le partite a eliminazione diretta più richieste, anche se i prezzi possono variare rispetto al valore nominale. Controllate sempre i termini e le condizioni del sito secondario prima dell’acquisto.

Quando si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?

La Coppa del Mondo FIFA 2026 si svolgerà dall’11giugno al 19 luglio 2026 in 16 città di Canada, Messico e Stati Uniti.

In 39 giorni si disputeranno 104 partite in tutto il Nord America.

Per la prima volta, il torneo vedrà 48 squadre e sarà ospitato da tre nazioni.

Dove si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?

Le città e gli stadi che ospiteranno la Coppa del Mondo FIFA 2026 sono: