I 9 minuti da incubo di Lomotey contro l’Union Berlino: entra, causa il rigore, si fa espellere

Il difensore centrale del Malmö subentra all’81’ e viene espulso al 90’: in mezzo è successo di tutto.

Perdendo contro l’Union Berlino, il Malmö si è giocato le ultime residue chances di continuare il percorso europeo: quarto posto nel gruppo D di Europa League ed eliminazione dalla fase a gironi, senza nemmeno il paracadute della Conference League.

La partita dell’Alte Försterei si è decisa solo negli ultimi minuti e lo sfortunato protagonista ed Mvp al contrario è il difensore centrale Emmanuel Lomotey, classe 1998 ed ex nazionale ghanese, arrivato in estate dopo l’esperienza in Francia con l’Amiens.

Entrato in campo all’81’ al posto dell’infortunato Lewicki, ha vissuto una delle serate più nefaste della sua giovane carriera. All’85’ si è reso protagonista di un’ingenua trattenuta su Behrens che ha indotto l’arbitro a fischiare un rigore per l’Union, che poi Knoche ha realizzato decidendo la partita.

A completare il disastro, al 90’, Lomotey si è pure fatto espellere: ammonito in occasione del fallo costato il penalty, è entrato duro su Becker con una scivolata col piede a martello.

Dapprima solo ammonito (ma comunque espulso in virtù del secondo giallo), l’arbitro lo ha poi espulso direttamente in seguito ad una revisione Var. Cambia la forma, ma non la sostanza. Una serata da dimenticare in fretta.