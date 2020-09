I 51 anni mancati di Gary Speed, "leader by example" tradito dalla depressione

A lungo recordman di presenze in Premier League, emblema della lealtà sportiva prima di suicidarsi nel 2011: ieri Gary Speed avrebbe compiuto 51 anni.

Ieri Gary Speed avrebbe compiuto 51 anni. Usiamo il condizionale perché il 27 novembre 2011 il gallese ha deciso di suicidarsi.

Non lo avrà dimenticato chi segue il calcio inglese da più tempo, anche perché c’era sempre: finché ha giocato, Speed si è costruito e conservato a lungo il record di presenze in Premier League (535) prima di essere sorpassato da David James (un portiere) e Ryan Giggs, dopo il suo ritiro. Allo stesso modo, quasi nessuno ha indossato la maglia della nazionale gallese con la stessa continuità.

Sempre presente, anche grazie ai pochi infortuni e alle rarissime squalifiche, emblema di una lealtà sportiva che gli ha concesso rispetto ovunque. In primo luogo tra i compagni di squadra e poi tra gli avversari.

I suoi allenatori gli consegnavano la fascia da capitano più che volentieri, poiché era colui che gli inglesi definiscono leader by example: primo ad arrivare al campo di allenamento, si allenava per ore, costruendo il fisico e sviluppando un senso tattico non comune. Con l’atteggiamento di chi, consapevole di non avere piedi eccezionali, sa che l’altra caratteristica fondamentale per un calciatore è la testa. E ne fa il suo punto forte. Sa che ogni dettaglio è perfettibile ed è stato lui stesso a definirsi – in una delle ultime interviste rilasciate – “duro lavoratore, onesto, fortemente autocritico”.

A centrocampo giocava dove lo metteva l’allenatore (e non era la solita frase fatta del calciatore che prova a nascondere l’insoddisfazione): lui preferiva la fascia sinistra, percorrendo la quale ha dimostrato di saper segnare e, ancor di più, far segnare.

Una generosità di cui gli assist sono solo un piccolo simbolo. I tifosi gliel’hanno sempre riconosciuta, tanto da diventare icona del tifo di tutti i club in cui ha giocato, in particolar modo (98-2004) e (88-96), che gli ha dedicato questo video nel momento della sua morte:

A un’occhiata superficiale, ha avuto tutto. In realtà l’essere umano non ragiona attraverso l’equazione soldi = felicità. La depressione ha cominciato ad avanzare, come succede talvolta a coloro che hanno dato tutto per uno sport e sono troppo intelligenti per impedirsi di smettere. Gary Speed ha lasciato che lo pervadesse senza chiedere aiuto: lui, il carisma fatto persona, non se l’è sentita di svelare una debolezza. Ha tenuto all’oscuro persino gli amici più stretti e la famiglia. Preferendo il suicidio.

Fosse stato in vita, ieri avremmo fatto gli auguri a Gary. Tuttavia la scelta di scrivere di lui nel giorno successivo alla sua nascita è voluta: quello è il momento in cui la festa è terminata, non ci sono più amici né abbracci. Solo allora ognuno di noi resta solo con sé stesso. E con i propri demoni.