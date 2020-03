Hutchison 'distrugge' Salah: "Non sa fare i passaggi a 5 metri"

Difficile criticare Salah, penserete voi, eppure non la pensano tutti così. Don Hutchinson, ex centrocampista del , ha parlato ai microfoni di 'ESPN', criticando proprio l'egiziano dei Reds.

"Guardo Salah ogni partita ed i suoi numeri sono ovviamente straordinari. Lui fa cose straordinarie, ma non riesce in quelle basilari. Non riesce nemmeno a passare una palla a cinque metri, sembra che voglia solo fare tunnel. Io non venderei nessuno del Liverpool sia chiaro, ma uno scambio tra Salah e uno come Sancho lo farei".