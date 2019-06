Hummels dal Bayern Monaco al Borussia Dortmund, è ufficiale: affare da 38M

E' ufficiale il ritorno di Mats Hummels al Borussia Dortmund: al Bayern Monaco sono andati circa 38 milioni di euro.

Mats Hummels, difensore tedesco, cambia maglia e torna dove è diventato 'grande'. E' stato raggiunto l'accordo tra e per il trasferimento del giocatore in giallonero.

La cifra del trasferimento è di 38 milioni di euro, bonus inclusi. L'ufficialità dell'affare (non dell'importo speso) l'ha data il club della Ruhr con un post sul proprio profilo di Twitter.

Nell'ultima stagione in Baviera Hummels ha collezionato un totale di 33 presenze e 2 goal. Per lui, come detto, si tratta di un ritorno in giallonero: il Dortmund lo aveva venduto proprio ai campioni di in carica nell'estate del 2016.

Lascia il dopo 118 presenze e 8 goal e 7 trofei vinti (3 edizioni della , 1 Coppa di Germania e 3 Supercoppe di Germania).