Hugo Almeida si ritira: "E' il momento giusto, ora farò l'allenatore"

Hugo Almeida si ritira a 35 anni, ha giocato in Serie A con la maglia del Cesena: "Mi dedicherò alle squadre giovanili".

Hugo Almeida appende le scarpe al chiodo all'età di 35 anni: l'ex attaccante portoghese ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato dopo aver vestito tra le altre le maglie di , e . Per lui anche una veloce parentesi in con il Cesena.

L'annuncio è stato dato proprio dal classe '84, che ora si dedicherà a tempo pieno alla nuova carriera da allenatore:

"E' arrivato il giorno che ogni giocatore vorrebbe non arrivasse mai. Capisco che questo è il momento migliore per terminare la mia carriera di calciatore e dedicarmi esclusivamente a quella di allenatore. E' una decisione presa insieme al presidente e al consiglio accademico. D'ora in poi seguirò le squadre giovanili Under 23 e Under 13. Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno supportato durante la mia carriera, tutti i compagni con i quali ho avuto il privilegio di condividere l'avventura, i miei amici e la mia famiglia".

Un vero e proprio giramondo Hugo Almeida, che oltre al ha giocato anche in , in , in Grecia, in , in e in , dove ha collezionato però soltanto 10 presenze con il Cesena in Serie A.