L'Huesca risolve il contratto di Nwakali "per aver giocato in Coppa d'Africa"

Polemiche senza fine quelle che nelle ultime ore hanno acceso il dibattito relativo alla situazione di Kelechi Nwakali, giocatore nigeriano che, nella giornata di ieri, ha salutato ufficialmente l'Huesca.

Il club di seconda divisione spagnola, tramite un comunicato ufficiale, ha reso nota la rescissione del contratto del centrocampista.

"L'Huesca risolto il rapporto contrattuale con Kelechi Nwakali. Il club ha informato il giocatore della decisione di rescindere il contratto".

La risposta di Nwakali non si è fatta attendere, ed è stata molto forte. Attraverso un post sul suo profilo Instagram, ha ricostruito l'accaduto dal suo punto di vista.

"Ho mantenuto il silenzio per rispetto dei tifosi dell'Huesca e dei miei compagni di squadra. E' arrivato il momento che le persone conoscano la verità e ciò che ho passato negli scorsi mesi. Nello scorso dicembre ho vissuto il più grande onore della mia vita dopo aver ricevuto la convocazione della Nigeria, ma la gioia è stata spezzata dal direttore sportivo Ruben Garcia che mi ha messo pressione per non andare in Coppa d'Africa".

Secondo Nwakali l'Huesca si sarebbe mostrata contraria alla partecipazione del nigeriano alla competizione.

"Mi ha detto che non era 'un torneo importante' e che se fossi andato in Coppa d'Africa non avrei più giocato per l'Huesca".

Ma non solo: stando al racconto di Nwakali non sono stati mesi facili, quelli vissuti con la sua ex società.

"Per mesi il club ha abusato del suo potere per farmi firmare un nuovo contratto: mi ha pagato in ritardo, ma la rottura è arrivata quando mia madre è stata male e ho chiesto al ds un pagamento per saldare la fattura dell'ospedale e lui mi ha risposto 'Firma il rinnovo e ti pagheremo tutto questa sera'".

Poi, negli scorsi giorni, la svolta, ma in negativo: una volta presentatosi agli allenamenti, l'Huesca gli ha chiesto di firmare la risoluzione. O, almeno, questo è il racconto di Nwakali. Il club spagnolo, tramite una nuova nota, poi, ha smentito tutto. Le polemiche, però, restano.