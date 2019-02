Huesca, clausola imposta dal City: Herrera non gioca contro il Girona

Yangel Herrera, centrocampista di proprietà del Manchester City in prestito all'Huesca, non potrà sfidare il Girona, club del City Football Group.

Yangel Herrera non potrà scendere in campo sabato sera nel match di Liga tra Girona e Huesca: il centrocampista venezuelano è infatti di proprietà del Manchester City e non può giocare contro il club allenato da Eusebio, che fa parte del 'City Football Group'.

Con DAZN segui la Liga IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Gli spagnoli del Girona sono infatti entrati a far parte del gruppo che controlla il Manchester City: dunque Herrera, attualmente solo in prestito all'Huesca ma di proprietà dei Citizens, non può scendere in campo contro il club 'amico' del City a causa di una clausola inserita nel contratto del trasferimento.

Herrera ha fatto il suo debutto in Liga spagnola contro l'Atletico Madrid e ha giocato poi dal primo minuto in casa contro il Real Valladolid: sono tre le presenze collezionate fin qui dal giovane talento classe '98.