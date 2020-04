Hubscher a Goal: "Boateng? Che fiducia, non gli frega un cazzo contro chi gioca"

Sven Hubscher, ex assistente tecnico dello 04, ha rilasciato un'intervista interessante a Goal e SPOX. Tema della chiacchierata: Kevin-Prince Boateng. Hubscher ha allenato l'ex proprio allo Schalke 04 e lo ha potuto osservare da vicino.

La cosa che più ha colpito l'allenatore tedesco è stata la personalità e la fiducia in sé stesso da parte di Boateng.

"A lui non interessava se giocavamo contro il o contro il Leverkusen. Non gli fregava un cazzo dell'avversario, aveva semplicemente questa immagine di sé, come se doveva essere lui a guidare tutti i suoi compagni. E questo ci faceva bene, infatti l'avevamo scelto per far crescere i nostri giovani".

Hubscher ricorda anche i momenti antecedenti all'acquisto di Boateng.

Infine l'allenatore tedesco racconta un aneddoto in particolare in partita che spiega bene il personaggio.

"Ci fu un momento in cui Meyer non gli passò la palla. Lui allora si scatenò 'Max, Max, passami la palla, gioca su di me più spesso'. L'altro gli rispose che era coperto dagli avversari, ma lui non sentiva ragioni 'Non mi interessa un cazzo, devi giocare su di me'."