Hristov k.o. nel riscaldamento: out per Fiorentina-Spezia

Lo Spezia perde per infortunio Hristov a pochi minuti dall'inizio del match con la Fiorentina: al suo posto scelto Erlic.

Brutta tegola per lo Spezia, che perde uno dei suoi giocatori in vista del match contro la Fiorentina. Si tratta di Petko Hristov, difensore centrale classe '99.

Nel corso del riscaldamento antecedente alla sfida con i viola, il giocatore bulgaro ha accusato un problema fisico. Un guaio evidentemente non di poco conto, visto che il tecnico degli aquilotti Thiago Motta ha deciso di sostituirlo nell'undici titolare con Martin Erlic.

Una beffa doppia per Hristov, che era stato portato in Italia proprio dalla Fiorentina. Nella stagione 2017/18 aveva giocato con la Primavera viola, collezionando 29 presenze e 2 goal tra tutte le competizioni. In seguito, era stato ceduto in prestito a Ternana, Bisceglie, Pro Vercelli e Spezia.

Ancora non è chiara l'entità dell'infortunio del bulgaro, che potrebbe rientrare per la sfida casalinga contro il Torino in programma sabato 6 novembre alle 15.00.

Nel caso in cui il problema fisico si rivelasse più grave del previsto, Hristov avrebbe tutta la pausa per le Nazionali per recuperare rientrando poi per la partita contro l' Atalanta del 20 novembre.