Howe positivo al Covid: salta l'esordio sulla panchina del Newcastle

La panchina del Newcastle non sembra trovare pace in questa stagione. Dopo l’esonero di Steve Bruce ed una lunga ricerca per il suo successore, la scelta è poi ricaduta a sorpresa su Eddie Howe.

Sarà il tecnico reduce da una lunga avventura al Bournemouth a guidare la squadra che da qualche settimana è diventata di proprietà del ricchissimo fondo saudita PIF, ma il suo esordio con i Magpies è però purtroppo rimandato.

Howe infatti non siederà sabato in panchina in occasione del match di Premier League con il Brentford poiché è risultato positivo al Covid-19.

Ad annunciarlo è stato lo stesso tecnico che, come minimo, sarà costretto a saltare anche la successiva sfida con l’Arsenal.

“Sono molto dispiaciuto di non poter essere con tutti voi al St. James’ Park, ma è incredibilmente importante che io segua le linee guida e vada isolamento. Voglio rassicurare tutti dicendo che mi sento bene e anche se questa non è stata una buona notizia per me, non ha influito sui preparativi di quella che è una partita importante. Sono stato e sarò in costante comunicazione con il mio staff e i giocatori, sia domani che durante tutta la settimana e so che daranno tutto dentro e fuori dal campo”.

A guidare il Newcastle contro il Brentford, che è attualmente 19esimo in Premier League, saranno Jason Tindall e Graeme Jones.