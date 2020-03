Howard, il ritorno in campo è sfortunato: 4 goal subiti all'esordio

L'esordio di Tim Howard con il Memphis 901 FC non è stato propriamente quello che il portiere ex ed sognava. Anzi, nel giro di poco è diventato quasi un incubo.

A 41 anni l'estremo difensore ha deciso di 'ritrattare' il ritiro annunciando soltanto pochi giorni fa il suo ritorno. È tornato in campo in USL, la seconda lega più importante del calcio , con la squadra di cui è anche proprietario di minoranza e direttore sportivo. Senza però ottenere grandi risultati, anzi.

Howard e compagni si sono infatti arresi all'Indy Eleven, squadra che l'anno scorso si è posizionata terza in classifica nella Eastern Conference. Memphis si è posizionata al 15° posto con quasi la metà dei punti.

Tim Howard came out of retirement to play for Memphis 901 in the USL...



And conceded four in his first game 🤦‍♂️ pic.twitter.com/6IR4QfPTS6