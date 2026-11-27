Come vedere Houston Dynamo FC-San Jose Earthquakes con una VPN
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Presentazione della partita
Lo Houston Dynamo FC ospita i San Jose Earthquakes allo Shell Energy Stadium di Houston in una partita di Major League Soccer.
Lo Houston Dynamo arriva da un periodo negativo: ha perso tre delle ultime cinque partite, compresa la sconfitta per 2-1 contro questo stesso avversario il 25 novembre.
La squadra di Ben Olsen ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro il Seattle Sounders FC a fine ottobre. Da allora ha perso contro i Portland Timbers e lo St. Louis City e non ha segnato più di un goal in nessuna delle cinque partite.
San Jose arriva con risultati recenti migliori e con il successo nell’ultimo confronto con Houston. La squadra di Bruce Arena ha vinto 2-1 nella sfida più recente, ottenendo la terza vittoria contro lo Houston Dynamo negli ultimi cinque incontri.
Il rendimento degli Earthquakes, però, è stato altalenante. Hanno battuto il Real Salt Lake 2-1 e pareggiato 2-2 con i Colorado Rapids, ma hanno anche perso 3-1 contro il Minnesota United e 3-0 contro l’FC Dallas.
Nella classifica della Western Conference, San Jose è quarto e Houston quinto: il divario tra le due squadre è quindi ridotto.
Ecco cosa c’è da sapere sull’orario d’inizio, sul canale TV e sulla diretta streaming della partita.
Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulla trasmissione della partita. I dettagli sul canale TV e sulla diretta streaming saranno aggiunti non appena confermati.
Notizie dalle squadre e rose
Probabili formazioni Houston Dynamo FC - San Jose Earthquakes
Allenatore
- B. Olsen