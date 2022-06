Horta ritrova la Nazionale dopo otto anni: in goal contro la Spagna

L'attaccante del Braga torna a vestire la maglia della Nazionale otto anni dopo il suo esordio e festeggia con il primo goal in maglia lusitana.

Il Portogallo scongiura la sconfitta all'esordio in Nations League, pareggiando all'82' in casa della Spagna.

Al vantaggio spagnolo targato Alvaro Morata, ha risposto - a dieci dal traguardo - la zampata di Ricardo Horta, protagonista a gara in corso e capace di fissare il definitivo 1-1 al 'Benito Villamarin'.

Una serata per certi versi storica quella dell'attaccante del Braga, capace di andare a segno in 18 volte in 31 apparizioni nell'ultimo campionato portoghese, e tornato ad assaporare il contesto della Nazionale.

Nel match contro le Furie Rosse, il classe 1994 è entrato in campo al 72' al posto del milanista Rafael Leao, ed esattamente dieci minuti più tardi, ha segnato il goal del pareggio sfruttando alla perfezione l'assist di Joao Cancelo.

L'articolo prosegue qui sotto

Per Horta si tratta del primo centro assoluto con la casacca della Nazionale lusitana. Uno squillo dal peso specifico non indifferente, maturato in quella che per lui è stata la seconda presenza al fianco di CR7 e compagni, addirittura otto anni dopo la prima volta.

Proprio così, perché l'esordio con il Portogallo di Ricardo Horta risale al 7 settembre 2014 in occasione della gara di qualificazione a Euro 2016 persa contro l'Albania.

Gli sono serviti, dunque, qualcosa come 2825 giorni per ritrovare i colori del proprio paese. Un ritorno in grande stile, impreziosito nel miglior modo possibile per un attaccante: con il goal.