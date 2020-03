Honda sigla il 100° goal in carriera: segna al debutto con il Botafogo

Keisuke Honda debutta e segna con la maglia del Botafogo nel Campionato Carioca. Si tratta del 100° goal con i club nella sua carriera.

Ad inizio febbraio Keisuke Honda ha firmato per il Botafogo, ennesima squadra delle sua carriera ed ennesima nazione, il , collezionata dal giapponese. Tempo di riprendere la condizione e nella notte italiana, l'ex , al debutto, ha subito timbrato.

Nella partita contro il Bangu, valida per il Campionato Carioca, Keisuke Honda ha segnato il primo goal con la maglia del Botafogo, su calcio di rigore. Uno a uno il punteggio finale nella terza giornata del Carioca.

Ricordiamo che il Carioca è il campionato di calcio dello stato di Rio de Janeiro. La classifica è guidata manco a dirlo dal Flamengo a punteggio pieno, mentre il Botafogo di Honda è quarto.

Altre squadre

Ma quello contro il Bangu è un goal speciale per Honda, perché rappresenta il 100° goal con i club segnato nella sua carriera. Traguardo raggiunto segnando goal in ben sette squadre: Nagoya Grampus, Venlo, , Milan, Pachuca, Melbourne Victory e Botafogo.

A CBF decidiu suspender, a partir de 16/3, por prazo indeterminado, as competições nacionais sob sua coordenação que estão em andamento: Copa do Brasil, Campeonatos Brasileiros Femininos A1 e A2, Campeonato Brasileiro Sub-17 e Copa do Brasil Sub-20. https://t.co/MOVT4VomPt pic.twitter.com/BSaBn7JCit — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 15, 2020

Intanto il Brasile, per il coronavirus, non viene sospeso tutto il calcio, ma solo alcuni campionati: la Federazione ha annunciato lo stop per Copa do Brasil, Campeonatos Brasileiros Femininos A1 e A2, Campeonato Brasileiro Sub-17 e Copa do Brasil Sub-20. Continua quindi il Carioca per il Botafogo.