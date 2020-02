Honda al Botafogo: anche un veicolo blindato tra i benefit richiesti

Keisuke Honda è un nuovo giocatore del Botafogo. Prima della firma ha richiesto un mezzo blindato e guardie di sicurezza.

Nuova avventura in un nuovo paese per Keisuke Honda. Il centrocampista ex , dopo le avventure in , , , , , Cambogia e , riparte dal e dal Botafogo.

Nelle scorse ore infatti è arrivata la firma che lo legherà al suo nuovo club fino a dicembre 2020, ma prima della definitiva fumata bianca, il campione nipponico ha fatto alla sua società delle richieste ben precise.

Come riportato da UOL infatti, Honda ha preteso alcuni benefit tutti legati alla sicurezza sua e della sua famiglia. Tra le richieste, un veicolo blindato a prova di proiettile ma anche delle guardie che dovranno garantirgli una protezione aggiuntiva.

Honda quindi punta ad una permanenza ‘tranquilla’ a Rio de Janeiro e evidentemente ha ottenuto ciò che voleva prima di legarsi al Botafogo.