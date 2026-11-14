Hojlund show contro il Portogallo nella notte dell'omaggio al suo idolo CR7: nuova esultanza e più goal in Nations League che con il Napoli di Allegri

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La doppietta di Hojlund nella notte in cui il Portogallo ha omaggiato il suo idolo Cristiano Ronaldo è un messaggio chiaro anche in direzione Napoli dove con Allegri non sta riuscendo ad avere gli stessi numeri.

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La Danimarca ha distrutto il Portogallo e, nella notte dell'omaggio della nazionale portoghese a Cristiano Ronaldo, ad ergersi a protagonista assoluto della gara ci ha pensato colui che ha CR7 come idolo: l'attaccante danese Rasmus Hojlund. Il bomber del Napoli ha segnato due goal, uno più bello dell'altro, sfoderando una nuova esultanza e zittendo il popolo portoghese presente a Braga. Ma il messaggio che tuttavia - silenziosamente - risuona in maniera più fragorosa dopo questa serata è diretto in direzione Italia e Napoli dove il rendimento del danese è lontanissimo da quello visto in nazionale.

CHE PARTITA! - I due goal sono uno più bello dell'altro: il primo al volo con un sinistro potentissimo, da centravanti vero, infilandosi coi tempi giusti in mezzo alla marcatura di Ruben Dias e Alberto Costa all'altezza del secondo palo su cross dalla destra di Damsgaard; il secondo ricevendo palla in area da Hojbjerg spostandosi la palla sul piede debole nello stretto e trovando una traiettoria imparabile per Diogo Costa. E se a questo, in 73' minuti, si aggiungono il 100% di passaggi riusciti, oltre il 50% di duelli vinti anche aerei e 2 falli subiti, si mette insieme una prestazione da primo della classe nel ruolo.

NUOVA ESULTANZA E PUBBLICO ZITTITO - Nella gara di andata, segnando al Portogallo il goal del momentaneo 2-2 (la Danimarca uscì sconfitta in casa 4-2), esultò con il Siuuum di Cristiano Ronaldo che allora aveva già lasciato il ritiro in aperta polemica con Jorge Jesus. Un omaggio al suo idolo che non è stato però replicato questa sera in Portogallo.



Anzi, al momento del goal del 2-0 Hojlund ha sfoggiato una nuova esultanza con pollice mostrato in orizzontale, passo ondeggiato a destra e sinistra e poi il pollice verso schiantato verso il basso con un "boom" urlato al cielo e il successivo gesto del tagliagola.



Un'esultanza che non è stata gradita dal pubblico presente all'Estadio Municipal de Braga che lo ha fischiato e insultato. Pronta la reazione della punta danese, che non ha perso tempo e si è portato il dito davanti alla bocca per zittire i tifosi indicando poi un particolare settore dello stadio.

PIÙ GOAL IN NATIONS LEAGUE CHE CON IL NAPOLI DI ALLEGRI - Come detto, però, il messaggio di questa sera non può che essere inevitabilmente diretto verso Napoli e verso la gestione di Massimiliano Allegri che, spesso e volentieri, per esigenze tattiche e per il suo modo di vedere il calcio, non riesce ad innescarlo e metterlo in condizioni di esplodere come avviene in nazionale.



Non è un caso, infatti che analizzando l'heatmap di questa e altre gare Hojlund occupi zone del campo più ridotte di quelle calpestate in azzurro e, soprattutto con una zona calda molto più spostata in avanti.



E la conseguenza ancora una volta è nei numeri: in 5 partite con la Danimarca in Nations League il conto dei goal segnati da Hojlund è arrivato a 5. Nelle 14 partite fra campionato e Champions League giocate col Napoli il conto è fermo a 3 con 1 sola rete all'attivo (contro il Monza) dal 13 novembre a oggi.