Hleb, l'Apprendista Stregone: il no all'Inter e la telefonata di Mou, l'Arsenal e Guardiola

Mai banale. Spesso sopra le righe. Creativo e pigro, funambolo e scostante, ma soprattutto un elegante rifinitore.

“Tutti cercavano il goal, io preferivo l’assist”.

In Germania, dopo il suo arrivo allo Stoccarda, gli diedero il soprannome di ‘Zauberlehrling’, l‘'Apprendista Stregone’ di Goethe. Ha collezionato nella sua vita una laurea in giurisprudenza, una finale di Champions da titolare e una 'coppa dalle grandi orecchie' vinta, dopo gli inizi nel nuoto e nella ginnastica.

Aljaksandr Hleb ha rappresentato in carriera l’essenza del talento mischiato a quel pizzico di pazzia che lo ha tormentato e non gli ha consentito di raggiungere vette altissime. Quei successi che meritava per quelle doti indiscutibili e fuori dal comune che gli hanno permesso di togliersi qualche soddisfazione.

Chernobyl e il disastro nucleare del 1986. Aljaksandr ha solo cinque anni quando suo padre deve recarsi in Ucraina – insieme ad altri 200 mila operai sovietici – per far fronte all’emergenza. Tornerà a casa cinque anni più tardi, prima di morire proprio proprio a causa dell’esposizione alle radiazioni.

"Quando mio padre è tornato dall’Ucraina ha voluto che giocassi a calcio, calcio e nient’altro".

Nel destino di Hleb la Dinamo Minsk, la squadra della polizia e del cuore di suo papà. All’età di 10 anni, Aljaksandr ci mette pochissimo a farsi notare, diventando subito uno dei più promettenti giovani calciatori del settore giovanile della squadra bielorussa.

La sua vita cambia a ridosso del nuovo millennio, quando arriva la svolta: dopo aver trascinato la Bielorussia fino alle semifinali dei Giochi Mondiali della Gioventù di Mosca del 1998, nella stagione 1999/2000 è protagonista con il Bate Borisov. Arrivato a 16 anni, ci mette una sola stagione a guadagnarsi la chance in prima squadra.

Personalità da vendere e grande autostima. È l'ex portiere e compagno di Hleb, Fedarovich, a raccontare stupito l'approccio di Aljaksandr, con un aneddoto particolare sul primo ritiro precampionato, in Polonia:

"Era un po’ troppo sicuro di lui, non aveva la serietà che ci si dovrebbe aspettare da un ragazzo all’esordio. Quando siamo rientrati lo abbiamo trovato in piscina a farsi il bagno con una polacca e una che poteva essere addirittura una slovena".

Basta una stagione tra i 'grandi' a Hleb per attirare l'attenzione di club di mezza Europa: a 17 anni trascina il Bate fino alla vittoria del titolo insieme all’ex Bari e Sampdoria Kutuzov. Dopo la vittoria, le proposte fioccano ed è già tempo del grande salto: la scelta ricade sulla Germania e lo Stoccarda, che sborsa 150 mila euro nell’estate 2000 per assicurarselo:

"Avevo molti contatti, ma ho accettato perché mio padre era un patito della Mannschaft, aveva fatto il servizio militare in Germania. Sognava la loro maglia, ma all’epoca era complicato procurarsene una in Russia".

Con lui vola a Stoccarda anche suo fratello Vyacheslav, di due anni più piccolo e di ruolo attaccante. Una carriera da giramondo tra - oltre a Bielorussia e Germania - Svizzera, Cina e Grecia. I due vanno via di casa per la prima volta nella loro vita e finiscono per mangiare tutti i giorni al McDonald's per l'incapacità di sapersi autogestire.

"Venivo dalla vecchia Unione Sovietica, ero abituato a sbucciarmi le ginocchia quando cadevo a terra per via del freddo. La Germania era un posto troppo grande per me, per noi. Ogni tanto piangevo di nascosto, lui mi ha dato la forza di continuare".

L'avventura di Aljaksandr allo Stoccarda non inizia nel migliore dei modi. Etichettato come 'Rouski' ("Russo") dai compagni, non viene tenuto in grande considerazione dentro e fuori dal campo sia dagli altri calciatori che dall'allenatore Felix Magath. L'unico a interessarsi a lui è Balakov, protagonista con la Bulgaria nel quarto posto ai Mondiale del 1994 negli Stati Uniti.

Hleb fa la spola tra prima squadra e formazione B, in cui conosce e affina un'intesa incredibile con Kevin Kuranyi, insieme al quale sfiorerà un'incredibile vittoria della Bundesliga nel 2003, e nella quale totalizza 17 presenze e 4 goal. A sprazzi, Magath gli concede qualche scampolo di match, schierandolo tra centrocampo e attacco con libertà di muoversi senza particolari compiti, o come ala destra. Il bielorusso paga una fisicità non proprio prorompente, compensata da una visione di gioco al di sopra della media con giocate d'altissimo livello. Elegante ed efficace. Gioca semplice, dialogando con i compagni, senza mai intestardirsi.

Il talento cristallino continua a brillare in terra teutonica: dopo la prima annata in Germania viene inserito da Don Balòn nella lista dei migliori giovani talenti del mondo.

"Aveva senza dubbio, il miglior dribbling di tutta la Bundesliga". Parola di Franz Beckenbauer, ex libero della Germania e del Bayern Monaco.

'Zauberlehrling', il mago dell'allenamento, eredita da Balakov la maglia numero 10 e dimostra di non sentire il peso dell'eredità del bulgaro. Nell'annata 2002/2003 sfiora il titolo di Bundesliga con il secondo posto alle spalle del Bayern Monaco e vince il premio di 'Calciatore Bielorusso dell'Anno'.

Nelle due stagioni successive, il rendimento di Hleb cala di riflesso a quella voglia di alzare l'asticella e cambiare aria. Sul fantasista dello Stoccarda piombano tutti i grandi club d'Europa, tra cui quelli italiani, ma è l'Arsenal di Wenger a spuntarla con un'offerta da 15 milioni di euro.

"Con lo Stoccarda ho partecipato alla Champions League e sono arrivato secondo nella Bundesliga. La scorsa stagione, però, è stata di transizione: sentivo che avevo bisogno di crescere come giocatore. Pensavo che fosse arrivato il momento di progredire ulteriormente. Avevo bisogno di una sfida nuova, qualcosa che mettesse alla prova le mie qualità".

Una decisione presa da tempo, come confermato dallo stesso Hleb, che nell'amichevole del 16 luglio 2005 contro il Barnet ci mette appena due minuti per firmare il suo primo goal.

"Già da tempo avevo deciso che questa sarebbe stata la mia prossima destinazione, se avessi avuto la possibilità di scegliere. Credo di essere arrivato nel club giusto, al momento giusto. Sono in una delle cinque squadre più forti del mondo. Le attrezzature sono fantastiche. In squadra ci sono molti campioni di livello mondiale e si gioca in un campionato che io considero il migliore al mondo. So bene che l'Arsenal punta alla conquista della Champions League. Io spero di poter aiutare la mia squadra a vincere questa competizione. Sono ancora giovane ed ho ancora molto da imparare. Penso che sotto la guida di Arsène Wenger avrò molte opportunità in questo senso. La terra è rotonda, come dicono in Russia. Se veramente vuoi raggiungere un obiettivo e sei disposto a lavorare sodo allora penso che tutto sia veramente possibile".

Highbury e l'ultima stagione da professionista di una leggenda del calibro di Dennis Bergkamp. Hleb arriva nell'Arsenal degli 'Invincibles'.

"Henry, Pires, Ljungberg, Bergkamp… Quando ho letto i nomi della rosa ho detto al mio agente 'È lì che voglio giocare'".

Wenger ricopre la figura di secondo padre per Hleb, che trova non poche difficoltà dopo il passaggio in Inghilterra. Al credito illimitato concesso dall'allenatore fa da contraltare la poca pazienza di compagni, tifosi e critica.

"A Stoccarda mi potevo permettere di dribblare ogni volta che ne avevo voglia. All’Arsenal andavano tutti troppo più veloci - ha ricordato a 'So Foot' - Bisognava sapere a chi passare la palla prima ancora di riceverla. Ero completamente perso, cazzo. Poi Wenger mi ha detto Alex, se ti ho scelto è perché sei in grado. Hai diritto a un periodo di adattamento, non inquietarti".

Missione fallita. Il centrocampista bielorusso incanta con la sua classe i tifosi dei 'Gunners' con passaggi millimetrici e rifiniture perfette, ma non riesce a vincere nulla nelle tre stagioni sulle rive del Tamigi. Tanti ombre – tra cui la delusione nella finale di Champions League persa nel 2006 contro il Barcellona – e poche luci, con i più continui Ljungberg e Pires che garantiscono maggiori sicurezze all’Arsenal.

"Tanti anni dopo ci penso ancora e non capisco. Ancora oggi non capisco cosa sia accaduto o perchè io abbia preso quella decisione. Ovviamente all'epoca il Barcellona era la miglior squadra del mondo, ma ero molto felice all'Arsenal all'epoca. Avevo tanti amici, mi piaceva l'allenatore, giocavo con un club che aveva grandi giocatori, grandi tifosi e uno splendido stadio, in un campionato magnifico come la Premier League".

Nel podcast dell'Arsenal, intitolato 'In Lockdown', Hleb ha poi aggiunto:

"Non capisco perché me ne sia andato. Ho pianto quando ho parlato con Wenger, mi aveva detto che voleva che rimanessi e che ero importante per lui. In quel momento non sapevo cosa fare. All'Arsenal ero felice e quando sei felice in una squadra devi rimanere".

Nel 2008, però, arrivò 'l'offerta che non si può rifiutare'. Il telefono di Hleb squilla, dall'altra parte c'è il Barcellona di Pep Guardiola.

"Ma c****, tu cosa avresti fatto al posto mio? Messi, Henry, Eto’o… Mi faceva sognare - ha detto a 'So Foot' -, m’ero fomentato. Un vero c**** di errore".

L'ex centrocampista del Brescia era appena arriva sulla panchina blaugrana e aveva dato il via al suo ciclo con una vera e propria rivoluzione. Via Ronaldinho e Deco, ma anche Giovani Dos Santos. Dentro Hleb, insieme a Dani Alves, il canterano Sergio Busquets e Piqué, tornato dal Manchester United. Il bielorusso ritrova Thierry Henry, che lo ospita a casa sua e lo aiuta ad ambientarsi: gli consiglia un corso accelerato di spagnolo per integrarsi e ci gioca insieme alla Playstation.

Ben presto Hleb deve fare i conti con un altro tipo di atteggiamento da parte di Guardiola, che non è paziente quanto Wenger e non gli concede una fiducia illimitata. L'idillio tra i due e tra il bielorusso e il Barcellona non sboccerà mai. Ancora oggi, Aljaksandr non nasconde quel rapporto conflittuale con Pep...

"Ho solo detto che non è il migliore. E lo penso ancora. È un buon allenatore, il palmares conta relativamente; un buon allenatore e niente più. Mourinho e Ferguson, quelli sì che sono due leggende".

Dopo la prima stagione in Catalogna, Hleb mostra i primi segni di insofferenza e strizza l'occhio al Bayern Monaco.

"Sono negli anni migliori della mia carriera, non voglio spendere questi anni su una panchina. Il Bayern Monaco è un club speciale, il loro interesse per me è un onore, sono deliziato. Il Bayern è una delle migliori squadre al mondo".

Proprio nell'estate 2009, dopo aver vinto una Liga, la Coppa del Re e soprattutto la Champions League da controfigura, si presenta un'occasione incredibile. Nella trattativa per portare Zlatan Ibrahimovic al Barcellona, l'Inter di Mourinho chiede come contropartite tecniche i cartellini di Samuel Eto'o e proprio Aljaksandr Hleb.

"Non avevo voglia di essere una c**** di moneta di scambio. E poi il contratto non era così vantaggioso".

Presto se ne pentirà. Hleb torna in Bundesliga e allo Stoccarda in prestito. Accordo raggiunto, aereo in partenza per la Germania. Ma proprio prima di salire arriva la chiamata di José Mourinho, che si muove in prima persona per convincerlo. Lo 'Special One' conferma ad Aljaksandr di aver convinto Moratti a garantirgli lo stesso stipendio percepito a Barcellona.

"Non è stato il Barça, alla fine, il più grande errore della mia carriera. La peggiore cazzata l’ho fatta salendo su quell’aereo. Quando ho attaccato mi sono detto: “Ok, ora arrivo a Stoccarda, spiego che c’è stato un contrattempo, che avevano già trovato per me un ingaggio altrove, che in realtà non avrei potuto firmare”. Ma poi all’aeroporto c’erano il presidente, l’allenatore, i tifosi che mi erano venuti ad accogliere. Non ho potuto dire di no, e ho messo la firma sul più grande errore della mia carriera".

Александр Глеб заключил контракт с БАТЭhttps://t.co/1owDGz9qbY pic.twitter.com/osTjgbP8jY — FC BATE Borisov (@FCBATE) March 22, 2018

Александр Глеб заключил контракт с БАТЭhttps://t.co/1owDGz9qbY pic.twitter.com/osTjgbP8jY — FC BATE Borisov (@FCBATE) March 22, 2018

Александр Глеб заключил контракт с БАТЭhttps://t.co/1owDGz9qbY pic.twitter.com/osTjgbP8jY — FC BATE Borisov (@FCBATE) March 22, 2018

Александр Глеб заключил контракт с БАТЭhttps://t.co/1owDGz9qbY pic.twitter.com/osTjgbP8jY — FC BATE Borisov (@FCBATE) March 22, 2018

Александр Глеб заключил контракт с БАТЭhttps://t.co/1owDGz9qbY pic.twitter.com/osTjgbP8jY — FC BATE Borisov (@FCBATE) March 22, 2018

La seconda avventura allo Stoccrda dura appena un anno, prima di un lungo vagare in giro per l'Europa. Aljaksandr Hleb vola in Inghilterra per vestire la maglia del Birmingham, con cui vince nel 2011 la Coppa di Lega. Poi Samara in Russia e la Turchia con Konya e il Konyaspor e Ankara e il Genclerbirligi. Proprio nella penisola anatolica non usa - ancora una volta - mezzi termini:

"Gli allenatori turchi sono idioti ci fanno fare dei giri di campo e delle messe a punto tattiche, ma del gioco non c’è traccia".

Ad Ankara sfrutterà i collegamenti aerei giornalieri con Minsk, dove studia giurisprudenza e collabora in affari con il fratello Vyacheslav, tornato in patria.

Nella vita e nella carriera di Hleb, però, c'è una costante. Un continuo ritorno al passato e a casa che ne segnano la carriera. Il centrocampista classe 1981 veste la maglia gialloblù del Bate Borisov in cinque avventure diverse in carriera: 1999, 2012, 2015, 2016 e 2018. Un amore-odio che lo ha portato a tornare nella sua terra per poi abbandonarla e seguire le ambizioni, fino al ritorno. Ben cinque volte, vincendo altrettanti titoli.

L'articolo prosegue qui sotto

Dopo oltre 700 partite e poco più di 50 goal realizzati, nel 2020 Hleb si ritira all'Isloch, davanti a poco più di 3 mila persone, all'età di 38 anni.

"È una storia un po' complicata. È una storia sbagliata" cantava Fabrizio De Andrè.

Quella di Aljaksandr Hleb è una carriera fatta di (tante) scelte sbagliate e di un carattere che non lo ha mai aiutato a farla decollare. Dall'addio all'Arsenal per soldi e il no all'Inter all'incapacità di saper affrontare un ambiente complicato come Barcellona per ritornare nella 'comfort zone' di Stoccarda, prima di iniziare il giro per l'Europa in società obiettivamente meno ambiziose: sono tanti i rimpianti che si porta dietro il centrocampista bielorusso.

Restano - e lasciano un po' di malinconia - quei dribbling nello stretto e giocate di qualità ad innescare i compagni, lampi di un genio che non è mai riuscito a trovare la sua definitiva consacrazione.