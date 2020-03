Hleb amaro: "In Bielorussia si gioca, Messi e Ronaldo vengano qui"

L'ex Arsenal e Barcellona Hleb contro la mancata sospensione del campionato bielorusso: "Qui l'emergenza Coronavirus pare non interessare a nessuno".

In Bielorussia si gioca. Unico campionato europeo non (ancora) sospeso a causa dell'emergenza Coronavirus. La Premier League locale è iniziata giovedì scorso e ha completato la sua prima giornata. Anche se non tutti, come Aleksandr Hleb, sono d'accordo sul fatto che ancora si continui a giocare.

L'ex calciatore di e , che solo pochi giorni fa ha annunciato ufficialmente il proprio ritiro, lo ha fatto capire senza troppi giri di parole in un'intervista al 'Sun'. Non riuscendo a nascondere la propria amarezza.

"Ora tutto il mondo guarda il campionato bielorusso. Tutti dovrebbero accendere il televisore e guardarci. Quando la scorsa stagione la NHL ha chiuso, molti giocatori di hockey su ghiaccio sono venuti in . Magari ora Lionel Messi e Cristiano Ronaldo potrebbero venire in Bielorussia. Ci pensate?".

Non accadrà, naturalmente. Ma Hleb non si è fermato qui con le proprie provocazioni.

"Il Coronavirus ha costretto alla sospensione di ed , ed è una buona cosa. La UEFA ha fatto la cosa giusta. Ma qui in Bielorussia sembra che non importi a nessuno. Anche se tutti sanno cos'è successo in e ".

La paura di Hleb è la stessa che, in queste settimane, sta pervadendo l'Italia: quella del contagio del virus.