Higuita promette: "Se la Colombia non vince la Copa America mi taglio i capelli"

Dopo decenni Higuita potrebbe dire addio alla sua famosa capigliatura in caso di mancato successo della Colombia in Copa America.

E' stato probabilmente il portiere che ha più divertito i propri e i tifosi avversari durante gli anni '80 e '90. E' stato discusso per la sua amicizia con Pablo Escobar durante gli anni ruggenti del trafficante colombiano. Ora Renè Higuain è allenatore dei portierei all'Atletico Nacional e ovviamente grande fan della Nazionale. Tanto da lasciarsi andare con una scommessa.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Wow El loco Higuita apostó su cabello con la selección #ApuestaleAHiguita @WplayColombia pic.twitter.com/3oPk9Mjxhx — Don Imprudente. (@DonIncensato) June 13, 2019

Nella giornata di domani prenderà via infatti la Copa America in , che vede la tra le favorite alla pari di e Brasile. Viste le potenzialità della squadra che può contare tra gli altri su Zapata e Muriel, Higuita mette sul piatto... i propri capelli.

Caratteristica essenziale del look di Higuita, verranno sacrificati in caso di sconfitta in Copa America:

"Se la Colombia non vince la Copa mi taglio i capelli".

Higuita, alla pari dell'amico e connazionale Valderrama, è stato a lungo imitato da migliaia di colombiani per la sua lunga capigliatura, che di fatto non ha mai visto una rasatura negli ultimi decenni. SI fida ciecamente degli attuali rappresentanti in Nazionale, da James Rodriguez a Falcao: promessa solenne nel nome di un trofeo portato in patria solamente nel 2001.

Parola al campo, ma Higuita è fiducioso:

"Non sarà facile, ma i giocatori della rosa hanno grande esperienza internazionale e formano un grande gruppo".

Forbici o festa nazionale. Entrambe già pronte.