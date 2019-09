Higuain è sicuro: "Ho ritrovato Cristiano Ronaldo più completo rispetto a Madrid"

L'attaccante della Juventus ha giocato con Ronaldo per quattro stagioni con il Real Madrid: "Sono molto contento di averlo ritrovato".

Era sul mercato, Gonzalo Higuain. Poi la si è convinta a tenerlo, con somma gioia da parte dei tifosi. Gran goal contro il e amore con società e fans dubbiosi nuovamente scoccato. Un ritorno in grande stile per il Pipita, partito nel 2018 per lasciare spazio all'ex compagno Cristiano Ronaldo.

Dopo i tempi di Madrid ora Cristiano Ronaldo e Higuain si sono ritrovati, uno titolare sulla corsia esterna d'attacco, uno prima scelta per il ruolo di centravanti. Dopo gli elogi del lusitano nei confronti dell'argentino, arriva anche la dichiarazione di stima opposta.

Intervistato da Sky Sport, Higuain ha evidenziato di vedere un Cristiano Ronaldo al top dopo gli anni passati insieme a Madrid: i due hanno condiviso la casacca dei Blancos dal 2009 al 2013, in un periodo nel quale il primo ha messo a segno 74 reti, mentre il secondo la bellezza di 201.

Ora fanno parte della Juventus, desideros di vincere in Europa:

“Con lui non giocavo da tanti anni. A ho ritrovato un giocatore più completo, anche la sua ambizione è cresciuta, vuole provare a vincere tutto e a centrare nuovi record. Sono molto contento di avere ritrovato Cristiano".

I due si sono sfidati anche in finale di , con Cristiano Ronaldo deciviso e Higuain fantasma di sè stesso: ora entrambi vestono la maglia bianconera. Quella favorita per vincere lo Scudetto a fine annata e tra le papabili regine d'Europa nel 2020.