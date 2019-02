Higuain rompe il ghiaccio: primo goal col Chelsea

Gonzalo Higuain rompe il ghiaccio con la maglia del Chelsea: suo il goal che sblocca il punteggio nel match con l'Huddersfield.

Dopo l'esordio da dimenticare con la pesante sconfitta del suo Chelsea, è arrivata la prima firma di Gonzalo Higuain con la maglia Blues: il Pipita ha sbloccato il match di Stamford Bridge contro l'Huddersfield.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Siamo al 16' del primo tempo quando l'ex attaccante di Juventus e Milan fa esplodere i nuovi tifosi londinesi: una palla in verticale servita in area da Kante per Higuain, che scarica sotto la traversa un potente destro di prima.

La prima da titolare era stata un vero e proprio incubo per il Pipita, che nel 4-0 rimediato dal Bournemouth aveva chiuso la sua incolore prestazione senza tiri nello specchio della porta. Oggi la prima rivincita per un giocatore che deve ritrovare brillantezza dopo alcuni mesi terribili.