Higuain ritorna a parlare del Milan: "Ho lasciato amici ed un grande mister"

Higuain sul Milan: "Non sono sorpreso di verderlo al terzo posto, lì ho lasciato amici ed un grande mister. Le cose stanno andando bene".

Vittoria esterna del Chelsea sul campo del Fulham. A segno per i Blues gli ex 'italiani' Gonzalo Higuain e Jorginho. Per El Pipita si tratta del terzo goal in Premier League.

L'ex Juventus spera di poter raggiungere l'obiettivo della qualificazione in Champions League con la formazione allenata da Sarri.

"Sono molto contento sia per il goal che per la vittoria. Da qui a fine stagione dobbiamo giocarci tutto per la qualificazione alla prossima Champions League. L'inizio di stagione è stato molto difficile per me, ma adesso sono in una nuova squadra e non penso più al passato".

Impossibile non fare riferimento alla risalita del Milan senza le sue prestazioni ed i suoi goal. L'argentino ha però solo parole d'elogio nei confronti dei suoi ex compagni.