Higuain prova a riprendersi la Juve: duro lavoro con Sarri

La Juventus pubblica due video su Gonzalo Higuain, ripreso a lavorare duramente in allenamento per convincere mister Sarri.

La torna a lavoro tra mille voci di mercato e l'imminente arrivo di De Ligt: la Vecchia Signora lavora anche sul fronte uscite con le probabili cessioni di Mandzukic e Gonzalo Higuain, che sta provando però a recuperare la fiducia dello staff tecnico allenandosi duramente alla corte di mister Sarri.

La società bianconera ha pubblicato sul proprio profilo 'Twitter' due video con il 'Pipita' in azione, nel secondo si vede l'argentino al lavoro nei colpi di testa. Dopo l'addio al il classe '87 potrebbe giocarsi le ultime carte per convincere l'allenatore a puntare su di lui in un reparto offensivo già affollato e che potrebbe arricchirsi ulteriormente con l'arrivo di un nuovo centravanti.

L'interesse della nei confronti di Higuain è ormai stato reso pubblico dallo stesso Petrachi, che ha scomodato importanti paragoni per convincerlo a scegliere la soluzione giallorossa: "Chi discute Higuain è un pazzo. Potrebbe farci comodo. Se si dovesse aprire qualcosa con la ci sarà comunque bisogno di motivazione da parte del giocatore. Per ritrovare il migliore Higuain non c'è posto migliore della Roma e potrebbe essere un nuovo Batistuta".

Una destinazione che non stuzzica però particolarmente l'entusiasmo del giocatore: i prossimi giorni saranno decisivi nel futuro del Pipita, che nel frattempo lavora duramente per tornare al top della condizione.