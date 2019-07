Higuain e la passione per il poker: serate con Douglas Costa e giocatori professionisti

Il poker è una delle passioni di Higuain. Secondo Il Corriere della Sera, il Texas hold'em è il suo preferito ed ama sfidare giocatori professionisti.

Quella che sta vivendo Gonzalo Higuain è un’estate da grande protagonista. Lo è sin qui stato in ottica calciomercato, considerato che il suo nome è stato accostato a quello di diverse squadre e lo è stato nel primo giorno di ritiro della visto che di fatto è stati uno dei giocatori più acclamati in assoluto.

In attesa di capire cosa gli riserverà il futuro, il Pipita torna a vivere in quella che l’ha accolto come una superstar nell’estate del 2016 e chissà che nel ritrovare vecchi amici e vecchie consuetudini, non possa tornare ad organizzare qualche partita di poker.

Come svelato infatti dal Corriere della Sera, il poker è una delle passioni di Higuain. L’attaccante in particolare predilige il Texas hold'em e spessissimo in passato ha radunato a casa sua amici, come Douglas Costa, per serate all’insegna del gioco e del divertimento.

Non solo amici però, Higuain essendo una persona estremamente competitiva, ama sfidare anche veri e propri professionisti del gioco per mettersi alla prova.

In attesa che ogni carta vada al suo posto anche in sede di mercato affinché vengano fuori le combinazioni giuste che determineranno il suo futuro, il Pipita torna a godersi Torino e incassa l’affetto di quei tanti tifosi bianconeri che gli hanno chiesto di restare all’ombra della Mole.