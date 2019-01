Higuain non convocato per Genoa-Milan: scelta arrivata dall'argentino

Sarebbe stato Gonzalo Higuain a tirarsi fuori in vista di Genoa-Milan, per cui non è stato convocato. Finale amaro in vista dell'approdo al Chelsea.

La notizia è di ieri, anche se c'era da aspettarselo: Gonzalo Higuain non convocato per Genoa-Milan da Gennaro Gattuso. Esclusione che fa rumore fino ad un certo punto, considerato il sempre più probabile passaggio dell'argentino al Chelsea, dove riabbraccerà Maurizio Sarri.

Milan-Napoli del 26 gennaio è solo su DAZN: attiva ora il tuo mese gratuito!

Alla base della decisione una scarsa motivazione dell'attaccante nell'ultimo allenamento, come ben spiegato dal tecnico calabrese in conferenza stampa.

"Si è trattato di uno degli allenamenti più brutti da quando alleno il Milan. Tutte queste chiacchiere fanno male. Vado in guerra con chi è pronto mentalmente e Higuain non lo era. Da lui però non sono deluso, con me si è sempre comportato bene: il rispetto resta e accetto tutto questo". L'articolo prosegue qui sotto

Atteggiamento svagato da parte del 'Pipita', voglioso di rilanciarsi in Inghilterra. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', la scelta di non giocare contro il Genoa sarebbe arrivata proprio da lui, richiedendo a Gattuso di escluderlo dalla lista. Da quel momento fino alla successiva conferenza il tecnico si sarebbe mostrato furente, smorzando poi appena i toni davanti i microfoni.

Probabilmente Higuain sarebbe partito dalla panchina, per evitare di compromettere il suo imminente trasferimento al Chelsea con un ipotetico infortunio in grado di far saltare tutto.

Il finale più amaro per una vicenda intricata: la speranza del popolo rossonero è che non influisca in maniera negativa sulle prestazioni della squadra, chiamata a vincere per tornare al quarto posto e allontanare la negatività dell'ultimo periodo.