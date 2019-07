Higuain più lento di Cristiano Ronaldo, sfottò dalla Spagna: "Tartaruga contro gazzella"

Il video della prova di velocità postato dalla Juventus scatena i media spagnoli: "La tartaruga Higuain contro la gazzella Cristiano Ronaldo".

Non è un periodo facile per Gonzalo Higuain che, oltre a dover convincere la a non cederlo di nuovo, deve fare i conti con gli sfottò dei media spagnoli.

Tutta 'colpa' di un video postato dalla stessa Juventus su Twitter mentre il Pipita si sottoponeva a una prova di velocità in allenamento insieme a Cristiano Ronaldo.

Nelle immagini infatti si nota chiaramente la differenza tra lo scatto di Higuain, un po' appesantito fisicamente, e quello del portoghese che d'altronde al contrario dell'argentino ha avuto da sempre nella velocità uno dei suoi punti di forza.

In però il confronto tra i due fa discutere, tanto che 'Sport' paragona addirittura Higuain a una tartaruga che sfida la gazzella Cristiano Ronaldo.

Higuain peraltro, è bene ricordarlo, ha più di due anni in meno rispetto a Cristiano Ronaldo ma nonostante questo il confronto tra i due in termini di condizione atletica appare impietoso. E in Spagna non perdonano.