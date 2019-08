Higuain descrive Juventus-Napoli: "Minchia, è stata una montagna russa"

Gonzalo Higuain commenta la vittoria ottenuta dalla Juventus contro il Napoli: “Importantissima, abbiamo dato tutto e questa è la ricompensa”.

Era una partita che prometteva spettacolo e tutto si può dire tranne che - non abbia rispettato le attese. Le due compagini, considerate da molti le due grandi favorite per la conquista dello Scudetto, a si sono sfidate a viso aperto, regalando emozioni a non finire fino all’ultimo secondo della contesa.

Al 62’, dopo la rete del 3-0 siglata da Cristiano Ronaldo, la gara sembrava praticamente chiusa, ma è stato a questo punto che i partenopei hanno trovato la forza di reagire e rimettere in bilico ogni discorso grazie ai tre goal siglati nell’arco di 15’ da Manolas, Lozano e Di Lorenzo. A chiudere poi i giochi, regalando ai campioni d’ la vittoria finale, è stata una clamorosa autorete realizzata in pieno recupero da Koulibaly.

Gonzalo Higuain, uno dei migliori in campo in assoluto e autore del gran goal che è valso il momentaneo 2-0, intervistato dopo il triplice fischio finale ai microfoni di Sky, ha commentato quanto accaduto allo Stadium, usando anche un’espressione quanto mai colorita.

“Minchia, è stata una montagna russa. Eravamo avanti 3-0 dopo 60’, dopo loro hanno segnato due goal ravvicinati e la cosa ci ha fatto uscire dalla partita. E’ una cosa che non deve succedere. Hanno pareggiato, ma abbiamo continuato fino alla fine e poi abbiamo vinto”.

L’attaccante bianconero ha spiegato qual è il peso specifico di questa vittoria.

“C’è ancora tanto da lavorare, ma questa è una vittoria importantissima. Siamo ancora alla seconda di campionato e ci sono cose da migliorare come la concentrazione, ma abbiamo dato tutto e alla fine è arrivata la ricompensa”.

Considerato fino a poche settimane fa un sicuro partente, Higuain ora sembra aver riconquistato tutti.