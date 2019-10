Higuain in goal dopo 24 passaggi? La Juventus di Allegri arrivò a 28

A febbraio, contro il Chievo, la Juventus riuscì ad andare in goal dopo ventotto passaggi: allora grazie ad Emre Can.

di nuovo capolista, sorpassata, grandi elogi per Maurizio Sarri e il suo team. Il 2-1 con cui i bianconeri hanno scavalcato i nerazzurri in classifica riflette l'idea tattica del suo allenatore, desideroso di vedere quanti più passaggi per poter andare in porta.

Se ne parla tanto, di quei 24 passaggi prima del goal di Higuain. Grandi titoli, tanti applausi, ma nel corso nel 2019 c'è chi ha fatto meglio. Sempre la Juventus, ma con un allenatore diverso: Max Allegri, che potè assistere alla sua squadra in goal dopo 28 passaggi.

A febbraio 2019, infatti, Emre Can battè il portiere del , Sorrentino, dopo una ragnatela enorme iniziata dalla difesa. Stadium in visibilio, per un goal non proprio comune in casa bianconera. Qualcosa rivisto fuori dalle mura amiche, nell'ostica San Siro.

Tornando al goal di Higuain, invece, c'è tanto Pjanic, come ovvio, nella costruzione della rete: cinque dei ventiquattro passaggi totali portano la firma del bosniaco, sempre più decisivo per le sorti della Juventus. Dopo Jorginho, Sarri ha trovato il suo uomo di punta.