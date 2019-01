Higuain firma con il Chelsea, i tifosi del Milan ironizzano: spunta l'hashtag #HiguainisBReady

Higuain firma per il Chelsea di Maurizio Sarri, i tifosi del Milan lanciano l'hashtag per ironizzare la partenza del 'Pipita': #HiguainisBReady.

Dopo giorni di attesa, Gonzalo Higuain è ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. Contemporaneamente il Milan ha invece annunciato l'acquisto di Krzysztof Piatek, l'attaccante sul quale i rossoneri hanno deciso di puntare per dimenticare l'argentino.

A ironizzare sulla partenza del 'Pipita' ci hanno però pensato subito i tifosi del Diavolo, con l'hashtag #HiguainisBReady lanciato sui social e subito ripreso da molti utenti.

In passato Higuain è infatti stato criticato più volte per la sua forma fisica e i supporters del Milan hanno deciso di commentare il passaggio dell'argentino alla corte di Maurizio Sarri accostando l'attaccante a una nota barretta di cioccolato, giocando con il significato della frase in lingua inglese.

Un ultimo saluto dolce-amaro.