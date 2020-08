Annata in chiaroscuro, Higuain: "Una figuraccia uscire contro il Lione"

Higuain parla della sua stagione alla Juventus e del suo rapporto con Napoli: “Ora potrei tornarci, con la mascherina non mi riconoscono”.

Quella che si è da poco conclusa è stata una stagione complicata per Gonzalo Higuain. Dopo una buona partenza, che gli è servita per riprendersi un posto importante nel cuore dell’attacco della , il Pipita nel finale ha sofferto maggiormente e, complice anche qualche problema di natura fisica, solo a sprazzi è riuscito a far intravedere di cosa è capace.

Il bomber argentino, in un'intervista rilasciata a Fox Sports nella quale ha parlato anche del suo futuro, ha spiegato perchè non tutto è andato per il meglio.

“Prima dello stop stavo bene, poi sono stato condizionato anche dalla situazione di mia madre. Ho passato due o tre mesi terribili e per me riuscire a rimettermi in moto e ritrovare il giusto ritmo è stato complicato”.

Anche quella della Juventus è stata un’annata che è scivolata via tra alti e bassi.

“Abbiamo vinto lo Scudetto e abbiamo avuto un cammino importante in . Per noi era importante vincere il nono campionato consecutivo, ma uscire contro il è stata una figuraccia. Quanto successo sarà importante per il futuro”.

Higuain è stato per anni un idolo a , ma proprio per questo motivo il suo passaggio alla Juventus è stato vissuto da molti come un tradimento.