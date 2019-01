Higuain, debutto horror in Premier: zero tiri in porta e sostituito

L'esordio di Higuain in Premier con la maglia del Chelsea è da dimenticare: Blues sconfitti 4-0 e Pipita sostituito dopo 65 minuti con zero tiri.

Non poteva esserci esordio peggiore per Gonzalo Higuain con la maglia del Chelsea in Premier League. Sia per il risultato che per la prestazione.

Il Pipita ha giocato 65 minuti prima di essere sostituito da Sarri con il Chelsea già sotto di due reti in casa del Bournemouth.

Inoltre le sue statistiche sono davvero impietose, considerando soprattutto lo zero alla voce tiri nello specchio della porta avversaria.

L'articolo prosegue qui sotto

Un netto passo indietro rispetto alla prestazione già non troppo convincente nella partita contro lo Sheffiled Wednesday in FA Cup, dopo la quale si era discusso sulla sua decisione di non calciare il rigore lasciatogli inizialmente da Willian.

Il Chelsea alla fine ha perso addirittura 4-0 contro il Bournemouth e in Inghitlerra già tutti si chiedono se Higuain riuscirà davvero a risolvere i problemi offensivi di Sarri.