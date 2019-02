Higuain ammette: "Al Milan mesi difficili, Sarri sa come ottenere il meglio da me"

Gonzalo Higuain non nasconde i problemi incontrati al Milan: "Situazione complicata, dopo il record col Napoli era difficile essere all'altezza".

Gonzalo Higuain si confessa in un'intervista esclusiva concessa a 'Sky Sports' in Inghilterra e ammette come i sei mesi trascorsi al Milan non siano certo stati i migliori della sua carriera, anzi.

L'attaccante argentino sottolinea infatti che le difficoltà non sono mancate, ma si augura di ripartire col Chelsea grazie a Maurizio Sarri.

"Dopo una stagione da record col Napoli era difficile essere all'altezza. Sono andato alla Juventus e ho vinto due campionati, due Coppe Italia e raggiunto una finale di Champions. E' vero che al Milan ci sono stati alcuni mesi difficili ma non credo che il mio livello fosse inferiore. Dopo questi mesi in cui la situazione era complicata spero di tornare al top con Maurizio Sarri e il Chelsea".

Il tecnico d'altronde sa come tirare fuori il meglio da Higuain e ad ammetterlo è lo stesso Pipita.

"E' l'allenatore che ha tirato fuori il meglio di me, lo conosco bene e mi conosce bene. Spero di tornare al livello che avevo prima con qualcuno che conosce il mio gioco e sa come ottenere il meglio da me".

Ecco perché quando c'è stata la possibilità di trasferirsi al Chelsea già a gennaio Higuain non ha avuto dubbi.

"Per lavorare con Maurizio (Sarri) in una squadra così grande come il Chelsea non ho esitato un secondo, sono orgoglioso di essere qui e spero di esprimermi al meglio delle mie possibilità".

L'esperienza al Milan di Higuain si è conclusa dopo 22 presenze e solo 8 goal segnati tra campionato, Coppa Italia, Europa League e Supercoppa Italiana.