Heurtaux lascia l'Ankaragucu: "Nove mesi senza stipendio, non ho altre possibilità"

Heurtaux chiude la sua esperienza all'Ankaragucu con un messaggio sui social: "Mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di gravi inadempienze".

"Gravi inadempienze". Questo il motivo che ha portato Thomas Heurtaux ad annunciare la fine del proprio contratto con l'Ankaragucu, club turco al quale si era unito nell'estate del 2018.

Quella in Super Lig per l'ex ed Hellas - tra le altre - non è stata infatti l'esperienza che il calciatore si aspettava, visto che l'Ankaragucu negli ultimi nove mesi non gli ha mai pagato lo stipendio, finendo poi per escluderlo dalla rosa.

1/3 After having much patience (9 month without salary and exclusion from the group) today I have no other choice to communicate the end of my professional contract with Ankaragucu club for the none respecting of the contractual obligations and serious violations. pic.twitter.com/lo0eT0plBD — Thomas Heurtaux (@THeurtaux_75) August 9, 2019

Una situazione inaccettabile, alla quale il difensore francese ha deciso di porre fine una volta per tutte, svincolandosi dal quel club che lo aveva accolto come una stella e che ha invece poi finito per trattarlo in tutt'altro modo.

"Dopo aver avuto grande pazienza (nove mesi senza stipendio e l'esclusione dalla rosa) oggi non ho altre possibilità se non comunicare la fine del mio contratto professionale con l'Ankaragucu a causa del mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di gravi inadempienze. Un grande ringraziamento a tutti i tifosi per il loro affetto e rispetto, siete il cuore di questo club. Un pubblico caloroso, sempre pronto a supportare la squadra. Buona fortuna ai miei ex compagni e anche alla società, affinché possa trovare maggiore stabilità e rimanere in Super Lig per tanto tempo".

Questo il messaggio che Heurtaux ha affidato ai social attraverso una serie di tweet, chiudendo così pubblicamente questa infelice parentesi della propria carriera. Ora il centrale francese potrà cercarsi un altro club.