Hertha Berlino-Union Berlino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Derby di Berlino fra l'Hertha e l'Union apre la 27ª giornata di Bundesliga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La 27ª giornata di , la seconda dopo la ripresa, si apre con l'anticipo del venerdì, l'affascinante Derby capitolino fra l' di Bruno Labbadia e l'Union Berlino di Urs Fischer.

I biancoblù e i biancorossi, alla seconda sfida in Bundesliga dalla caduta del Muro dopo quello giocatosi nel girone di andata il 2 novembre, sono separati in classifica da appena una lunghezza: 11° posto per l'Hertha, con 31 punti e un cammino di 8 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte, 12° per l'Union, con 30 punti frutto di 9 successi, 3 pareggi e 14 k.o.

All'andata si impose in casa l'ex squadra della DDR, grazie a un rigore trasformato da Polter nei minuti finali del match. Complessivamente, nelle 5 sfide ufficiali giocate fra le due formazioni capitolini, il bilancio è favorevole a quest'ultima con 2 successi, 2 pareggi e una sola affermazione dell'ex squadra della Federale.

La gara vinta contro l' in trasferta (3-0) è stata quella del debutto di Bruno Labbadia sulla panchina biancoblù, dopo la breve e sfortunata gestione di Alexander Nouri.

L'Hertha ha ottenuto 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta nelle ultime 5 partite in Bundesliga, l'Union invece ha collezionato una vittoria, un pareggio e 3 sconfitte, di cui 2 consecutive, nelle ultime 5 giornate di campionato.

Dodi Lukebakio è il miglior realizzatore dell'Hertha nel torneo con 5 reti all'attivo, mentre lo svedese Sebastian Andersson è il bomber dell'Union con 11 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Hertha Berlino-Union Berlino: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

HERTHA BERLINO-UNION BERLINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Hertha Berlino-Union Berlino

Hertha Berlino-Union Berlino Data: 22 maggio 2020

22 maggio 2020 Orario: 20.30

20.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO HERTHA BERLINO-UNION BERLINO

Hertha Berlino-Union Berlino si giocherà la sera di venerdì 22 maggio 2020 nella capitale tedesca, nel palcoscenico dell'Olympiastadion, e a porte chiuse, come previsto dal protocollo per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Il fischio d'inizio della gara è in programma per le ore 20.30. Si tratterà del 2° Derby in Bundesliga fra le due formazioni.

Il Derby Hertha Berlino-Union Berlino sarà trasmesso in esclusiva in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (numero 203 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Massimo Marianella.

Per chi preferisse seguire il Derby di Berlino in diretta , la prima opzione è rappresentata da Sky Go. Gli abbonati Sky potranno vedere la partita sia su dispositivi mobili, quali tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

L'alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky attraverso cui, acquistando uno dei pacchetti proposti, è possibile vedere anche le partite della Bundesliga.

Labbadia dovrebbe affidarsi al 4-4-1-1. Davanti il brasiliano Cunha dovrebbe agire alle spalle del centravanti Ibisevic, con Piatek che con ogni probabilità partirà nuovamente dalla panchina. A centrocampo Lukebakio e Mittelstãdt presidieranno le due fasce, con Grujic e Skjelbred interni. Fra i pali ci sarà Jarstein, davanti a lui una linea a tre difensiva composta da Pekarik, Boyata e Torunarigha.

Fischer punterà invece sul 3-4-3. Al centro del tridente d'attacco, dopo aver saltato la precedente sfida con il , dovrebbe rivedersi il bomber svedese Andersson, affiancato dai due esterni alti Ingvartsen e Bülter. In mediana Getner e Andrich giostreranno in mezzo al campo, con Trimmel e Lenz tornanti di fascia. In difesa non ci sarà per squalifica Schlotterbeck, mentre, scontato il turno di stop, rientra Friedrich, con Hübner e Subotic ai suoi lati. A difendere la porta biancorossa, infine, ci sarà Gikiewicz.

HERTHA BERLINO (4-4-1-1): Jarstein; Pekarik, Boyata, Torunarigha, Plattenhardt; Lukebakio, Grujic, Skjelbred, Mittelstädt; Cunha; Ibisevic.

UNION BERLINO (3-4-3): Gikiewicz; Hübner, Friedrich, Subotic; Trimmel, Gentner, Andrich, Lenz; Ingvartsen, Andersson, Bülter.