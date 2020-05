Herrlich viola la quarantena per comprare il dentifricio: non sarà in panchina contro il Wolfsburg

Incredibile ma vero: a soli due giorni dalla ripresa della , con la partita tra e alle porte, il tecnico Heiko Herrlich viola la quarantena e non potrà essere in panchina per dirigere la sua squadra.

Heiko Herrlich will not support the team on Saturday due to a violation of the COVID protocol.



He regrets his mistake. In the next few days more corona tests will be carried out. After two negative test results, Heiko Herrlich will resume training at FC Augsburg.