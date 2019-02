Herrera salva il Porto: 1-1 contro il Moreirense

Solo un goal in pieno recupero realizzato da Hector Herrera ha permesso al Porto di pareggiare contro il Moreirense.

Il Porto di Sergio Conceicao si avvicina in maniera altalenante alla sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League contro la Roma.

I lusitani hanno raggiunto solamente in pieno recupero il pari (a segno Hector Herrera) nel match giocato contro la Moreirense, anticipo della 21esima giornata della Primeira Liga ed in questo modo rischiano di essere avvicinati in vetta dal Benfica, impegnato domenica in casa contro il Nacional.

Final de Jogo / End of the match / Final del Partido



Moreirense FC 1-1 FC Porto

79' Texeira

92' Herrera #FCPorto #MFCFCP pic.twitter.com/vljUMuGT0y — FC Porto (@FCPorto) 8 febbraio 2019

L'ex Lazio ha schierato la sua squadra in campo con un 4-3-3. Davanti il trio formato da Brahimi, Soares e Jesus Corona. Centrocampo con Danilo Pereira in regia, Oliver Torres ed Hector Herrera ai lati.

Casillas in porta, Pepe e Felipe al centro, Alex Telles ed Eder Militao a spingere sulle fasce.

Nella ripresa Pepe è stato sostituito da Otavio, Oliver Torres da Fernando Andrade. Al 75' poi è stata la volta di Andre Pereira prendere il posto di Brahimi.